https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977031268.html

Историческая правда о Второй мировой войне мешает Западу, заявил Лукашенко

Историческая правда о Второй мировой войне мешает Западу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.10.2024

Историческая правда о Второй мировой войне мешает Западу, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве заявил, что историческая правда о Второй мировой войне препятствует реализации геополитических... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:40

2024-10-08T17:40

2024-10-08T18:39

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве заявил, что историческая правда о Второй мировой войне препятствует реализации геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным государствам. "В некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС, неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории, они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки… Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и будущее их народов", - сказал Лукашенко. Он отметил, что украсть память можно, но не правду. "Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают сегодня все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу, которая нас так объединяет. Мы знаем, почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам", - сказал Лукашенко.Лукашенко отметил, что страны СНГ абсолютно едины в понимании важности защиты подвига народов СССР и общей памяти."Мы делаем это во имя мира, во имя мира мы принимаем сегодняшнее обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы", - подчеркнул глава белорусского государства, представляя на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе совместное Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Он выразил уверенность, что этот политический шаг продемонстрирует правдивую оценку роли народов стран Содружества в победе над фашизмом, уважение к историческом прошлому и конструктивное отношение к совместному будущему

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

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в мире, белоруссия, москва, европа, александр лукашенко, снг