https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977015757.html

Голос СНГ должен звучать в полную мощь на мировой арене, заявил Лукашенко

Голос СНГ должен звучать в полную мощь на мировой арене, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.10.2024

Голос СНГ должен звучать в полную мощь на мировой арене, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на международных площадках единый голос СНГ должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:46

2024-10-08T16:46

2024-10-08T16:46

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на международных площадках единый голос СНГ должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям. "Содружество должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Мы едины в оценке многих событий, влияющих на развитие не только региона, но и человечества в целом. Говорим об этом на разных площадках, но, к сожалению, зачастую порознь. Надо чаще объединять свои голоса в один - голос СНГ. Этот голос должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям. Особенно сегодня", - сказал глава белорусского государства в Москве на саммите СНГ, его слова приводит агентство Белта. Также Лукашенко констатировал наличие глубочайшего кризиса международных отношений. "Как говорил президент России, он необратим. Могли бы мы раньше представить, что какая-либо страна будет запрещать въезд к себе генсеку ООН (Израиль – ред.)? Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества", - добавил белорусский президент.

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в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, снг, оон