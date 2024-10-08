https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977012858.html

Лукашенко заявил о силе исторического единства народов стран СНГ

Лукашенко заявил о силе исторического единства народов стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко заявил о силе исторического единства народов стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве заявил, что сила исторического единства народов стран СНГ до сих пор тревожит и Вашингтон, и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:33

2024-10-08T16:33

2024-10-08T16:43

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александр лукашенко

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве заявил, что сила исторического единства народов стран СНГ до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель. "Посмотрите: Советского Союза давно нет, а попытки демонизации советского прошлого на Западе не прекращаются. Там продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Он подчеркнул, что Содружество стоит на плечах нескольких поколений, сумевших в свое время фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров силы. "Оно формировалось на общности целей и уважении традиций и культур наших народов. Поэтому было сильным. Аналогов советского опыта национального строительства в истории нет", - заявил белорусский президент. Лукашенко подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств, СНГ, является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации. "Мы это всегда знали, поэтому сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что нам удалось", - сказал он.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976980078.html

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белоруссия

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в мире, вашингтон (штат), белоруссия, москва, александр лукашенко, снг, содружество