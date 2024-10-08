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Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 08.10.2024
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15:19 08.10.2024 (обновлено: 15:23 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:23
в мире
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для Минска. "Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта перед саммитом СНГ в Москве. По его словам, он уже почувствовал в то время, когда на территорию Белоруссии вернулось самое серьезное оружие. "Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине

Лукашенко: изменения в ядерной доктрине РФ могут нести для кого-то новые риски

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для Минска.
"Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта перед саммитом СНГ в Москве.
По его словам, он уже почувствовал в то время, когда на территорию Белоруссии вернулось самое серьезное оружие.
"Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
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