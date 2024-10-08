https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:23
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для Минска. "Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта перед саммитом СНГ в Москве. По его словам, он уже почувствовал в то время, когда на территорию Белоруссии вернулось самое серьезное оружие. "Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - отметил белорусский лидер.
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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине
Лукашенко: изменения в ядерной доктрине РФ могут нести для кого-то новые риски