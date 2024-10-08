https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html

Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине

Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко высказался об изменениях в российской ядерной доктрине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:23

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России, заявил, что для кого-то появились новые риски, но не для Минска. "Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта перед саммитом СНГ в Москве. По его словам, он уже почувствовал в то время, когда на территорию Белоруссии вернулось самое серьезное оружие. "Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, снг