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Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.10.2024
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15:17 08.10.2024 (обновлено: 15:59 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976994419.html
Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко
Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.10.2024
Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко
Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, это в том числе позволяет Москве обменивать военнопленных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:17
2024-10-08T15:59
в мире
белоруссия
минск
киев
александр лукашенко
павел зарубин
снг
вооруженные силы украины
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, это в том числе позволяет Москве обменивать военнопленных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но (есть. — Прим. ред.) по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы вместе здесь работаем с россиянами", — рассказал глава республики перед саммитом СНГ в Москве.При этом он посоветовал Украине не влезать в Белоруссию и назвал подобные призывы "вяканьем", которое исходит от людей, не принимающих никаких решений.&quot;Никто &lt;...&gt; — даже на уровне президента Зеленского — не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху в военном отношении киевские власти&quot;, — отметил Лукашенко.В конце минувшей недели депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его утверждению, если ВСУ войдут в республику, белорусская армия якобы быстро сдастся. В свою очередь, Лукашенко не раз заявлял, что его стране нужны только мир и возможность выстоять, чтобы не оказаться полем битвы. В то же время он подчеркивал, что при нападении на территорию Белоруссии агрессор получит мгновенный ответ. Кроме того, это будет означать начало третьей мировой войны, указывал президент.
https://ria.ru/20240928/proekt-1975292066.html
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в мире, белоруссия, минск, киев, александр лукашенко, павел зарубин, снг, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Минск, Киев, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, СНГ, Вооруженные силы Украины
Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, это помогает РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, это в том числе позволяет Москве обменивать военнопленных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но (есть. — Прим. ред.) по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы вместе здесь работаем с россиянами", — рассказал глава республики перед саммитом СНГ в Москве.
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Белоруссия оценила проекты мирного урегулирования на Украине без России
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При этом он посоветовал Украине не влезать в Белоруссию и назвал подобные призывы "вяканьем", которое исходит от людей, не принимающих никаких решений.
«

"Никто <...> — даже на уровне президента Зеленского — не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху в военном отношении киевские власти", — отметил Лукашенко.

В конце минувшей недели депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его утверждению, если ВСУ войдут в республику, белорусская армия якобы быстро сдастся.
В свою очередь, Лукашенко не раз заявлял, что его стране нужны только мир и возможность выстоять, чтобы не оказаться полем битвы. В то же время он подчеркивал, что при нападении на территорию Белоруссии агрессор получит мгновенный ответ. Кроме того, это будет означать начало третьей мировой войны, указывал президент.
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В миреБелоруссияМинскКиевАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинСНГВооруженные силы Украины
 
 
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