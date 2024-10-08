Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия поддерживает контакты с Украиной, это помогает РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, это в том числе позволяет Москве обменивать военнопленных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но (есть. — Прим. ред.) по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы вместе здесь работаем с россиянами", — рассказал глава республики перед саммитом СНГ в Москве.
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При этом он посоветовал Украине не влезать в Белоруссию и назвал подобные призывы "вяканьем", которое исходит от людей, не принимающих никаких решений.
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"Никто <...> — даже на уровне президента Зеленского — не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху в военном отношении киевские власти", — отметил Лукашенко.
В конце минувшей недели депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его утверждению, если ВСУ войдут в республику, белорусская армия якобы быстро сдастся.
В свою очередь, Лукашенко не раз заявлял, что его стране нужны только мир и возможность выстоять, чтобы не оказаться полем битвы. В то же время он подчеркивал, что при нападении на территорию Белоруссии агрессор получит мгновенный ответ. Кроме того, это будет означать начало третьей мировой войны, указывал президент.
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