https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:29
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию."С любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - сказал он. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, если ВСУ войдут на территорию республики, то белорусская армия якобы быстро сдастся. В свою очередь Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html
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Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
Лукашенко заявил, что Украине не нужно влезать в Белоруссию