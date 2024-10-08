https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html

Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию

Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:29

в мире

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белоруссия

александр лукашенко

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию."С любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - сказал он. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, если ВСУ войдут на территорию республики, то белорусская армия якобы быстро сдастся. В свою очередь Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976995172.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, павел зарубин, вооруженные силы украины