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Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию - РИА Новости, 08.10.2024
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15:10 08.10.2024 (обновлено: 15:29 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:29
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию."С любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - сказал он. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, если ВСУ войдут на территорию республики, то белорусская армия якобы быстро сдастся. В свою очередь Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, павел зарубин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию

Лукашенко заявил, что Украине не нужно влезать в Белоруссию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине не нужно "влезать" в Белоруссию.
"С любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - сказал он. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, если ВСУ войдут на территорию республики, то белорусская армия якобы быстро сдастся. В свою очередь Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Вчера, 15:19
 
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