https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976987420.html

Лукашенко — о тех, кто призывает идти на Белоруссию: пусть попробуют

Лукашенко — о тех, кто призывает идти на Белоруссию: пусть попробуют - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко — о тех, кто призывает идти на Белоруссию: пусть попробуют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы некоторых украинских политиков "идти" на республику, заявил, что в стране их ждут, но подчеркнул,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:58

2024-10-08T14:58

2024-10-08T15:11

белоруссия

снг

александр лукашенко

в мире

павел зарубин

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы некоторых украинских политиков "идти" на республику, заявил, что в стране их ждут, но подчеркнул, что такие заявления - "просто вякание" со стороны людей, которые ни за что не отвечают."Пусть попробуют. Мы их ждем", - сказал Лукашенко перед саммитом СНГ. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Президент добавил, что если кто-то и "вякает", то это люди, которые не принимают абсолютно никаких решений. "Это просто обычное вякание. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают, они могут говорить, что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны", - добавил глава белоурсского государства.

https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html

белоруссия

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белоруссия, снг, александр лукашенко, в мире, павел зарубин