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Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров - РИА Новости, 08.10.2024
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14:18 08.10.2024 (обновлено: 14:21 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976980078.html
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:18
2024-10-08T14:21
москва
белоруссия
армения
александр лукашенко
никол пашинян
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общество
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Разминка Первого (Лукашенко - ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян покатался в Москве на велосипеде перед саммитом СНГ.
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html
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москва, белоруссия, армения, александр лукашенко, никол пашинян, снг, общество
Москва, Белоруссия, Армения, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, СНГ, Общество
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Разминка Первого (Лукашенко - ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве", — говорится в сообщении.
© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян покатался в Москве на велосипеде перед саммитом СНГ.
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