https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976980078.html

Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:18

2024-10-08T14:18

2024-10-08T14:21

москва

белоруссия

армения

александр лукашенко

никол пашинян

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Разминка Первого (Лукашенко - ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян покатался в Москве на велосипеде перед саммитом СНГ.

https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html

москва

белоруссия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, белоруссия, армения, александр лукашенко, никол пашинян, снг, общество