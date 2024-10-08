https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976980078.html
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:18
2024-10-08T14:18
2024-10-08T14:21
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МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает в во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Разминка Первого (Лукашенко - ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян покатался в Москве на велосипеде перед саммитом СНГ.
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html
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москва, белоруссия, армения, александр лукашенко, никол пашинян, снг, общество
Москва, Белоруссия, Армения, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, СНГ, Общество
Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров
Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова