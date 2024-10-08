https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html

Израильские бомбардировки парализовали ирригационную систему на юге Ливана

Израильские бомбардировки парализовали ирригационную систему на юге Ливана - РИА Новости, 08.10.2024

Израильские бомбардировки парализовали ирригационную систему на юге Ливана

Израильская авиация нанесла несколько ударов по водоканалу от реки Литани и по дорогам ведущим к нему, таким образом парализована вся ирригационная система... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:10

2024-10-08T19:10

2024-10-08T19:50

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация нанесла несколько ударов по водоканалу от реки Литани и по дорогам ведущим к нему, таким образом парализована вся ирригационная система сельхозугодий на юге Ливана, заявил РИА Новости генеральный директор управления водных ресурсов Литани Сами Алявия.Ранее управление водных ресурсов Литани заявило, что израильская авиация нанесла удар по главному водоканалу от реки Литани снабжающий 6 тысяч гектар сельскохозяйственных земель на юге Ливана."Второй раз сегодня 8 октября с целью уничтожения ирригационной системы Касимия - Рас аль-Эйн сельскохозяйственных земель, враждебный Израиль нанес еще серию ударов по дорогам ведущим к главной водонапорной станции, что полностью сделало невозможным доступ к объектам управления водными ресурсами Литани. Это подтверждает политику врага по созданию угрозы продовольственной безопасности с блокированием подачи воды на южное побережье Ливана, где 6 тысяч гектар садов и земли сельхозназначения", - сказал Алявия.По словам директора, в результате израильских ударов главный водоканал от реки Литани уничтожен полностью, также атакованы были и другие объекты принадлежащие управлению водоснабжения.Ирригационная система юга Ливана зависит от водоканала протяженностью 59 километров, в результате уничтожения которого была прекращена подача воды для всей системы."С целью избежать затопления поселений и дорог, сотрудники управления открыли шлюзы чтобы направить воду в реку Литани. Подобная агрессия приводит не только к материальному, но серьезному экономическому и гуманитарному ущербу", - добавил Алявия.

https://ria.ru/20241008/tsakhal-1977045617.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль