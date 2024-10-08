Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы" Хусейни
© Фото : соцсетиСухейль Хусейн Хусейни
© Фото : соцсети
Сухейль Хусейн Хусейни. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ликвидировала в Ливане командующего штаб-квартирой движения "Хезболлах" Сухейля Хусейна Хусейни, отвечавшего за распределение оружия между подразделениями движения.
"Вчера ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухейля Хусейна Хусейни, командующего штаб-квартирой террористической организации "Хезболлах". Штаб-квартира курирует логистику внутри "Хезболлах" и отвечает за бюджетирование и управление различными подразделениями в организации. Хусейни играл ключевую роль в передаче оружия между Ираном и "Хезболлах" и отвечал за распределение передового вооружения между подразделениями "Хезболлах", курируя как транспортировку, так и размещение этого оружия", - сообщает армия на своем сайте.
ЦАХАЛ добавляет, что Хусейни участвовал в разработке военных планов и других специальных операций движения.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.