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Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы" - РИА Новости, 08.10.2024
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13:27 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html
Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы"
Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы" - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы"
Армия Израиля заявила, что ликвидировала в Ливане командующего штаб-квартирой движения "Хезболлах" Сухейля Хусейна Хусейни, отвечавшего за распределение оружия... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:27
2024-10-08T13:27
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ликвидировала в Ливане командующего штаб-квартирой движения "Хезболлах" Сухейля Хусейна Хусейни, отвечавшего за распределение оружия между подразделениями движения. "Вчера ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухейля Хусейна Хусейни, командующего штаб-квартирой террористической организации "Хезболлах". Штаб-квартира курирует логистику внутри "Хезболлах" и отвечает за бюджетирование и управление различными подразделениями в организации. Хусейни играл ключевую роль в передаче оружия между Ираном и "Хезболлах" и отвечал за распределение передового вооружения между подразделениями "Хезболлах", курируя как транспортировку, так и размещение этого оружия", - сообщает армия на своем сайте. ЦАХАЛ добавляет, что Хусейни участвовал в разработке военных планов и других специальных операций движения. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241006/tsakhal-1976644520.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал командующего штаб-квартирой "Хезболлы" Хусейни

© Фото : соцсетиСухейль Хусейн Хусейни
Сухейль Хусейн Хусейни - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : соцсети
Сухейль Хусейн Хусейни. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ликвидировала в Ливане командующего штаб-квартирой движения "Хезболлах" Сухейля Хусейна Хусейни, отвечавшего за распределение оружия между подразделениями движения.
"Вчера ВВС Израиля нанесли точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухейля Хусейна Хусейни, командующего штаб-квартирой террористической организации "Хезболлах". Штаб-квартира курирует логистику внутри "Хезболлах" и отвечает за бюджетирование и управление различными подразделениями в организации. Хусейни играл ключевую роль в передаче оружия между Ираном и "Хезболлах" и отвечал за распределение передового вооружения между подразделениями "Хезболлах", курируя как транспортировку, так и размещение этого оружия", - сообщает армия на своем сайте.
ЦАХАЛ добавляет, что Хусейни участвовал в разработке военных планов и других специальных операций движения.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы"
6 октября, 19:55
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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