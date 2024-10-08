https://ria.ru/20241008/livan-1976948918.html
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:41
2024-10-08T12:41
2024-10-08T15:48
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976952272_0:400:720:805_1920x0_80_0_0_9dc629d3fe9b179b8318a553ee82f5d0.jpg
БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Два удара вражеская авиация нанесла в южном пригороде Бейрута, недалеко от района, где расположена больница "Сахель", — сказал собеседник агентства.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, почти 100 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976952272_0:332:720:872_1920x0_80_0_0_b17de56de51e23856ed46abc134153b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль, ливан
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Израиль, Ливан
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута
БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Два удара вражеская авиация нанесла в южном пригороде Бейрута, недалеко от района, где расположена больница "Сахель", — сказал собеседник агентства.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном
и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС
.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу
. А 1 октября Тель-Авив
объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, почти 100 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".