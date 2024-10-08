https://ria.ru/20241008/livan-1976948918.html

Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник

Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник - РИА Новости, 08.10.2024

Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник

Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:41

2024-10-08T12:41

2024-10-08T15:48

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Два удара вражеская авиация нанесла в южном пригороде Бейрута, недалеко от района, где расположена больница "Сахель", — сказал собеседник агентства.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, почти 100 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль, ливан