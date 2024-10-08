https://ria.ru/20241008/livan-1976907405.html

В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля

В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля - РИА Новости, 08.10.2024

В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля

Вооруженные силы Ливана находятся на южных границах с Израилем и готовы отражать израильскую агрессию в рамках своих возможностей, сообщается в заявлении армии... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:48

2024-10-08T10:48

2024-10-08T10:48

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ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Ливана находятся на южных границах с Израилем и готовы отражать израильскую агрессию в рамках своих возможностей, сообщается в заявлении армии Ливана."Наши силы расположены на всей территории нашей родины, включая южные границы. Мы готовы защищать свою землю в рамках своих возможностей", - написано в заявлении.Командование армии также выразило надежду на положительные результаты дипломатических переговоров по прекращению огня.

https://ria.ru/20241008/livan-1976864786.html

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024