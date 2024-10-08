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В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля - РИА Новости, 08.10.2024
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10:48 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/livan-1976907405.html
В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля
В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля - РИА Новости, 08.10.2024
В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля
Вооруженные силы Ливана находятся на южных границах с Израилем и готовы отражать израильскую агрессию в рамках своих возможностей, сообщается в заявлении армии... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:48
2024-10-08T10:48
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Ливана находятся на южных границах с Израилем и готовы отражать израильскую агрессию в рамках своих возможностей, сообщается в заявлении армии Ливана."Наши силы расположены на всей территории нашей родины, включая южные границы. Мы готовы защищать свою землю в рамках своих возможностей", - написано в заявлении.Командование армии также выразило надежду на положительные результаты дипломатических переговоров по прекращению огня.
https://ria.ru/20241008/livan-1976864786.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили о готовности отражать агрессию Израиля

"Хезболла" заявила о готовности отражать агрессию ЦАХАЛ в рамках возможностей

© AP Photo / Bilal HusseinЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Ливана находятся на южных границах с Израилем и готовы отражать израильскую агрессию в рамках своих возможностей, сообщается в заявлении армии Ливана.
"Наши силы расположены на всей территории нашей родины, включая южные границы. Мы готовы защищать свою землю в рамках своих возможностей", - написано в заявлении.
Командование армии также выразило надежду на положительные результаты дипломатических переговоров по прекращению огня.
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки
01:04
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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