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ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки

ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки - РИА Новости, 08.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник зафиксировала пуски приблизительно 190 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:04

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник зафиксировала пуски приблизительно 190 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах". "По состоянию на 23.00 понедельника приблизительно 190 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана на территорию Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024