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ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
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01:04 08.10.2024 (обновлено: 01:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/livan-1976864786.html
ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки
ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник зафиксировала пуски приблизительно 190 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T01:04
2024-10-08T01:05
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник зафиксировала пуски приблизительно 190 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах". "По состоянию на 23.00 понедельника приблизительно 190 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана на территорию Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировал пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки

ЦАХАЛ зафиксировал около 190 пусков снарядов "Хезболлы" за сутки

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник зафиксировала пуски приблизительно 190 снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах".
"По состоянию на 23.00 понедельника приблизительно 190 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана на территорию Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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