https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html

Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"

Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы" - РИА Новости, 08.10.2024

Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"

Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:20

2024-10-08T10:20

2024-10-08T10:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Вице-мэр напомнил, что в индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов."В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии "Лидеры промышленности Москвы". В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании", — отметил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении столичного департамента инвестиционной и промышленной промышленности (ДИПП).Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, московская промышленность сегодня показывает динамичный рост. Так, за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое."Вручение премии подчеркивает значительный вклад столичных компанийв укрепление технологического суверенитета и рост их конкурентоспособности на мировой арене. Также подобные мероприятия способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов и поддержке инновационных проектов", - сказал Гарбузов.Победителей выбирали в девяти номинациях: "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Открытое промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Крупнейший построенный промышленный объект", "Рост производительности труда", "Эффективный резидент ОЭЗ", "RnD-прорыв", "Спортивное промышленное предприятие", а также "Экспортно ориентированное предприятие". Специальная премия была вручена в номинации "Новые технологии городской мобильности". Также в рамках Дня московской промышленности прошло награждение почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы".В сообщении, в частности, говорится, что победителем в номинации "Рост производительности труда" стал московский кабельный завод, выпускающий специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первым стал производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний, а в номинации "RnD-прорыв" - производитель лазерных систем.Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html

https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин