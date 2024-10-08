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Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы" - РИА Новости, 08.10.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:20 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы" - РИА Новости, 08.10.2024
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:20
2024-10-08T10:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Вице-мэр напомнил, что в индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов."В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии "Лидеры промышленности Москвы". В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании", — отметил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении столичного департамента инвестиционной и промышленной промышленности (ДИПП).Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, московская промышленность сегодня показывает динамичный рост. Так, за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое."Вручение премии подчеркивает значительный вклад столичных компанийв укрепление технологического суверенитета и рост их конкурентоспособности на мировой арене. Также подобные мероприятия способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов и поддержке инновационных проектов", - сказал Гарбузов.Победителей выбирали в девяти номинациях: "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Открытое промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Крупнейший построенный промышленный объект", "Рост производительности труда", "Эффективный резидент ОЭЗ", "RnD-прорыв", "Спортивное промышленное предприятие", а также "Экспортно ориентированное предприятие". Специальная премия была вручена в номинации "Новые технологии городской мобильности". Также в рамках Дня московской промышленности прошло награждение почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы".В сообщении, в частности, говорится, что победителем в номинации "Рост производительности труда" стал московский кабельный завод, выпускающий специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первым стал производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний, а в номинации "RnD-прорыв" - производитель лазерных систем.Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html
https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"

© Фото : Пресс-службы ДИППЛиксутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
Ликсутов: 28 компаний награждены премией Лидеры промышленности Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Пресс-службы ДИПП
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Вице-мэр напомнил, что в индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов.
"В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии "Лидеры промышленности Москвы". В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании", — отметил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении столичного департамента инвестиционной и промышленной промышленности (ДИПП).
Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, московская промышленность сегодня показывает динамичный рост. Так, за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое.
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
09:37
"Вручение премии подчеркивает значительный вклад столичных компаний
в укрепление технологического суверенитета и рост их конкурентоспособности на мировой арене. Также подобные мероприятия способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов и поддержке инновационных проектов", - сказал Гарбузов.
Победителей выбирали в девяти номинациях: "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Открытое промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Крупнейший построенный промышленный объект", "Рост производительности труда", "Эффективный резидент ОЭЗ", "RnD-прорыв", "Спортивное промышленное предприятие", а также "Экспортно ориентированное предприятие". Специальная премия была вручена в номинации "Новые технологии городской мобильности". Также в рамках Дня московской промышленности прошло награждение почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы".
В сообщении, в частности, говорится, что победителем в номинации "Рост производительности труда" стал московский кабельный завод, выпускающий специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первым стал производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний, а в номинации "RnD-прорыв" - производитель лазерных систем.
Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
Резидентом ОЭЗ Технополис Москва стал производитель томографов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Гарбузов: резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель томографов
07:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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