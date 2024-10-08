https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы" - РИА Новости, 08.10.2024
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:20
2024-10-08T10:20
2024-10-08T10:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976895692_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_8f1a0351735894722e9686b656042f91.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Вице-мэр напомнил, что в индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов."В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии "Лидеры промышленности Москвы". В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании", — отметил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении столичного департамента инвестиционной и промышленной промышленности (ДИПП).Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, московская промышленность сегодня показывает динамичный рост. Так, за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое."Вручение премии подчеркивает значительный вклад столичных компанийв укрепление технологического суверенитета и рост их конкурентоспособности на мировой арене. Также подобные мероприятия способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов и поддержке инновационных проектов", - сказал Гарбузов.Победителей выбирали в девяти номинациях: "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Открытое промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Крупнейший построенный промышленный объект", "Рост производительности труда", "Эффективный резидент ОЭЗ", "RnD-прорыв", "Спортивное промышленное предприятие", а также "Экспортно ориентированное предприятие". Специальная премия была вручена в номинации "Новые технологии городской мобильности". Также в рамках Дня московской промышленности прошло награждение почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы".В сообщении, в частности, говорится, что победителем в номинации "Рост производительности труда" стал московский кабельный завод, выпускающий специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первым стал производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний, а в номинации "RnD-прорыв" - производитель лазерных систем.Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html
https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976895692_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_a8ef913c22ab39eb935e9ef35feb8450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Лауреатами премии "Лидеры промышленности Москвы", вручение которой было приурочено ко Дню московской промышленности, стали 28 столичных предприятий, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Вице-мэр напомнил, что в индустриальном секторе Москвы
сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов.
"В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе Сергея Собянина
был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии "Лидеры промышленности Москвы". В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании", — отметил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении столичного департамента инвестиционной и промышленной промышленности (ДИПП).
Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
, московская промышленность сегодня показывает динамичный рост. Так, за пять лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое.
"Вручение премии подчеркивает значительный вклад столичных компаний
в укрепление технологического суверенитета и рост их конкурентоспособности на мировой арене. Также подобные мероприятия способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов и поддержке инновационных проектов", - сказал Гарбузов.
Победителей выбирали в девяти номинациях: "Высокоэффективное промышленное предприятие", "Открытое промышленное предприятие", "Молодой промышленник", "Крупнейший построенный промышленный объект", "Рост производительности труда", "Эффективный резидент ОЭЗ", "RnD-прорыв", "Спортивное промышленное предприятие", а также "Экспортно ориентированное предприятие". Специальная премия была вручена в номинации "Новые технологии городской мобильности". Также в рамках Дня московской промышленности прошло награждение почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы".
В сообщении, в частности, говорится, что победителем в номинации "Рост производительности труда" стал московский кабельный завод, выпускающий специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. В номинации "Эффективный резидент ОЭЗ" первым стал производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний, а в номинации "RnD-прорыв" - производитель лазерных систем.
Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.