https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:37
2024-10-08T09:37
2024-10-08T09:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во многом благодаря обрабатывающей отрасли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Промсектор столицы продолжает устойчиво развиваться. Так, за 8 месяцев этого года предприятия города нарастили производство в общей сложности более чем на 14%, обрабатывающие предприятия, в частности, на 15%. Кроме того, сегодня Москва остается лидером среди регионов России по стабильному росту индекса промпроизводства. Этому способствует созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат — по поручению Сергея Собянина город оказывает индустриальному сектору всестороннюю поддержку", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что с начала 2024 года московским компаниям была одобрена финансовая поддержка на общую сумму свыше 90 млрд рублей и заключены 6 офсетов, в рамках которых в столице появятся новые предприятия.Данные показатели продолжат расти и обеспечат независимость России в выпуске высокотехнологичной продукции, считают эксперты.На сегодняшний день город оказывает компаниям финансовую и нефинансовую поддержку. В частности, речь идет об инвестиционных кредитах, предоставлении земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год, присвоении спецстатусов, а также об офсетных контрактах. Так, в прошлом году свыше восьмисот промпредприятий получили поддержку города.По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова благодаря активной поддержке города предприятия приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество и наращивают объемы выпуска продукции, которая востребована в столице и в других регионах страны, а также за рубежом. Так, с января по август этого года в Москве вырос выпуск критически значимых товаров: продуктов питания и напитков, одежды, обуви, химических изделий и сложного оборудования."В частности, компании изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, а также почти 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, выпустили более 807 тысяч единиц спецодежды и свыше 225 тысяч мужских костюмов", — цитируют в ДИПП слова Гарбузова.Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html
https://ria.ru/20241006/akkumulyatory-1976541963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во многом благодаря обрабатывающей отрасли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Промсектор столицы продолжает устойчиво развиваться. Так, за 8 месяцев этого года предприятия города нарастили производство в общей сложности более чем на 14%, обрабатывающие предприятия, в частности, на 15%. Кроме того, сегодня Москва остается лидером среди регионов России
по стабильному росту индекса промпроизводства. Этому способствует созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат — по поручению Сергея Собянина
город оказывает индустриальному сектору всестороннюю поддержку", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что с начала 2024 года московским компаниям была одобрена финансовая поддержка на общую сумму свыше 90 млрд рублей и заключены 6 офсетов, в рамках которых в столице появятся новые предприятия.
Данные показатели продолжат расти и обеспечат независимость России в выпуске высокотехнологичной продукции, считают эксперты.
На сегодняшний день город оказывает компаниям финансовую и нефинансовую поддержку. В частности, речь идет об инвестиционных кредитах, предоставлении земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год, присвоении спецстатусов, а также об офсетных контрактах. Так, в прошлом году свыше восьмисот промпредприятий получили поддержку города.
По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова
благодаря активной поддержке города предприятия приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество и наращивают объемы выпуска продукции, которая востребована в столице и в других регионах страны, а также за рубежом. Так, с января по август этого года в Москве вырос выпуск критически значимых товаров: продуктов питания и напитков, одежды, обуви, химических изделий и сложного оборудования.
"В частности, компании изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, а также почти 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, выпустили более 807 тысяч единиц спецодежды и свыше 225 тысяч мужских костюмов", — цитируют в ДИПП слова Гарбузова.
Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.