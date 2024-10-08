Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:37 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:37
2024-10-08T09:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976887117_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_f48a8228e4d032b7a6154a51876839da.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во многом благодаря обрабатывающей отрасли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Промсектор столицы продолжает устойчиво развиваться. Так, за 8 месяцев этого года предприятия города нарастили производство в общей сложности более чем на 14%, обрабатывающие предприятия, в частности, на 15%. Кроме того, сегодня Москва остается лидером среди регионов России по стабильному росту индекса промпроизводства. Этому способствует созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат — по поручению Сергея Собянина город оказывает индустриальному сектору всестороннюю поддержку", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что с начала 2024 года московским компаниям была одобрена финансовая поддержка на общую сумму свыше 90 млрд рублей и заключены 6 офсетов, в рамках которых в столице появятся новые предприятия.Данные показатели продолжат расти и обеспечат независимость России в выпуске высокотехнологичной продукции, считают эксперты.На сегодняшний день город оказывает компаниям финансовую и нефинансовую поддержку. В частности, речь идет об инвестиционных кредитах, предоставлении земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год, присвоении спецстатусов, а также об офсетных контрактах. Так, в прошлом году свыше восьмисот промпредприятий получили поддержку города.По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова благодаря активной поддержке города предприятия приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество и наращивают объемы выпуска продукции, которая востребована в столице и в других регионах страны, а также за рубежом. Так, с января по август этого года в Москве вырос выпуск критически значимых товаров: продуктов питания и напитков, одежды, обуви, химических изделий и сложного оборудования."В частности, компании изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, а также почти 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, выпустили более 807 тысяч единиц спецодежды и свыше 225 тысяч мужских костюмов", — цитируют в ДИПП слова Гарбузова.Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html
https://ria.ru/20241006/akkumulyatory-1976541963.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976887117_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0c3e51879b436da8b0726b82245c3587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин

Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы

© Фото : Пресс-служба ДИППЛиксутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Ликсутов: промышленники нарастили производство благодаря поддержке Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года промпредприятия столицы нарастили выпуск на 14,2% к тому же периоду прошлого года; увеличение объемов производство произошло во многом благодаря обрабатывающей отрасли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Промсектор столицы продолжает устойчиво развиваться. Так, за 8 месяцев этого года предприятия города нарастили производство в общей сложности более чем на 14%, обрабатывающие предприятия, в частности, на 15%. Кроме того, сегодня Москва остается лидером среди регионов России по стабильному росту индекса промпроизводства. Этому способствует созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат — по поручению Сергея Собянина город оказывает индустриальному сектору всестороннюю поддержку", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что с начала 2024 года московским компаниям была одобрена финансовая поддержка на общую сумму свыше 90 млрд рублей и заключены 6 офсетов, в рамках которых в столице появятся новые предприятия.
Данные показатели продолжат расти и обеспечат независимость России в выпуске высокотехнологичной продукции, считают эксперты.
Резидентом ОЭЗ Технополис Москва стал производитель томографов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Гарбузов: резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель томографов
07:13
На сегодняшний день город оказывает компаниям финансовую и нефинансовую поддержку. В частности, речь идет об инвестиционных кредитах, предоставлении земельных участков по льготной ставке 1 рубль в год, присвоении спецстатусов, а также об офсетных контрактах. Так, в прошлом году свыше восьмисот промпредприятий получили поддержку города.
По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова благодаря активной поддержке города предприятия приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество и наращивают объемы выпуска продукции, которая востребована в столице и в других регионах страны, а также за рубежом. Так, с января по август этого года в Москве вырос выпуск критически значимых товаров: продуктов питания и напитков, одежды, обуви, химических изделий и сложного оборудования.
"В частности, компании изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, а также почти 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, выпустили более 807 тысяч единиц спецодежды и свыше 225 тысяч мужских костюмов", — цитируют в ДИПП слова Гарбузова.
Москва является городом с активно развивающимся производством различных товаров и повсеместным внедрением инноваций, отметили в департаменте.
Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ "Технополис Москва"
6 октября, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала