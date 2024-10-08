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Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 08.10.2024 (обновлено: 23:13 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/lavrov-1977052537.html
Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю - РИА Новости, 08.10.2024
Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
К заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву следует прислушаться, рассказал журналистам глава МИД Сергей РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:30
2024-10-08T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
словакия
европа
роберт фицо
сергей лавров
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву следует прислушаться, рассказал журналистам глава МИД Сергей Лавров."Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать", — сказал он.Как передавал в понедельник портал Hlavny Dennik, Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу в контексте поставок дальнобойных ракет Украине.
https://ria.ru/20241007/slovakiya-1976778070.html
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в мире, брюссель, словакия, европа, роберт фицо, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Лавров: Европе стоит прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву следует прислушаться, рассказал журналистам глава МИД Сергей Лавров.
"Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать", — сказал он.
Как передавал в понедельник портал Hlavny Dennik, Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу в контексте поставок дальнобойных ракет Украине.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Фицо оценил перспективы вступления Украины в ЕС
7 октября, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельСловакияЕвропаРоберт ФицоСергей Лавров
 
 
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