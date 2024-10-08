https://ria.ru/20241008/lavrov-1977052537.html

Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю - РИА Новости, 08.10.2024

Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

К заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву следует прислушаться, рассказал журналистам глава МИД Сергей РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:30

2024-10-08T19:30

2024-10-08T23:13

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европа

роберт фицо

сергей лавров

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву следует прислушаться, рассказал журналистам глава МИД Сергей Лавров."Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать", — сказал он.Как передавал в понедельник портал Hlavny Dennik, Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу в контексте поставок дальнобойных ракет Украине.

https://ria.ru/20241007/slovakiya-1976778070.html

брюссель

словакия

европа

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в мире, брюссель, словакия, европа, роберт фицо, сергей лавров