https://ria.ru/20241008/kvadrobery-1976978780.html

Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов

Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов - РИА Новости, 08.10.2024

Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили квадроберов во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:13

2024-10-08T14:13

2024-10-08T14:35

россия

армения

европа

сергей лавров

арарат мирзоян

общество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили квадроберов во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. "У вас есть квадроберы? <...> В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные", — сказал российский министр.Его армянский коллега в ответ заявил, что знает о таком новом движении. В свою очередь, посол республики Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы начали определять себя "как гендер". Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.В сентябре сенатор Наталия Косихина предложила запретить это движение в России, отметив, что такая деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям.

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html

россия

армения

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россия, армения, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, общество