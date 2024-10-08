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Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов - РИА Новости, 08.10.2024
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14:13 08.10.2024 (обновлено: 14:35 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/kvadrobery-1976978780.html
Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов
Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов - РИА Новости, 08.10.2024
Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов
Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили квадроберов во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:13
2024-10-08T14:35
россия
армения
европа
сергей лавров
арарат мирзоян
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили квадроберов во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. "У вас есть квадроберы? &lt;...&gt; В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные", — сказал российский министр.Его армянский коллега в ответ заявил, что знает о таком новом движении. В свою очередь, посол республики Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы начали определять себя "как гендер". Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.В сентябре сенатор Наталия Косихина предложила запретить это движение в России, отметив, что такая деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html
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россия, армения, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, общество
Россия, Армения, Европа, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Общество
Лавров обсудил с главой МИД Армении квадроберов

Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Арарат Мирзоян
Сергей Лавров и Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили квадроберов во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле.
"У вас есть квадроберы? <...> В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные", — сказал российский министр.
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Его армянский коллега в ответ заявил, что знает о таком новом движении. В свою очередь, посол республики Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы начали определять себя "как гендер".
Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
В сентябре сенатор Наталия Косихина предложила запретить это движение в России, отметив, что такая деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям.
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РоссияАрменияЕвропаСергей ЛавровАрарат МирзоянОбщество
 
 
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