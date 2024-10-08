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Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января
Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января - РИА Новости, 08.10.2024
Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:53
2024-10-08T15:53
2024-10-08T15:55
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 января 2025 года", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.Заседание началось на полчаса позже и прошло в закрытом режиме. Адвокаты Кузнецова настаивали на дополнительном времени для изучения материалов, однако судья возразил, что арест Кузнецову продлевается в третий раз, в материалах указана та же информация, времени для ознакомления было достаточно, а адвокаты сами припозднились на 20 минут.На закрытии процесса настаивал следователь. Защита возражала и указывала, что в материалах имеется лишь контракт, заключённый между военным училищем и гостиницей, принадлежащей другому обвиняемому по делу Леве Мартиросяну, а эта информация имеется в открытых источниках.По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Суд арестовал 100-метровую квартиру дочери кадровика в элитном жилом комплексе на западе Москвы стоимостью порядка 50 миллионов рублей.Также был отправлен в московское СИЗО Мартиросян, наложен арест на имущество бизнесмена и его родственников.
https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html
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общество, россия, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января
Суд продлил арест главному кадровику МО Кузнецову по делу о взятке до января
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 января 2025 года", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
Заседание началось на полчаса позже и прошло в закрытом режиме. Адвокаты Кузнецова настаивали на дополнительном времени для изучения материалов, однако судья возразил, что арест Кузнецову продлевается в третий раз, в материалах указана та же информация, времени для ознакомления было достаточно, а адвокаты сами припозднились на 20 минут.
На закрытии процесса настаивал следователь. Защита возражала и указывала, что в материалах имеется лишь контракт, заключённый между военным училищем и гостиницей, принадлежащей другому обвиняемому по делу Леве Мартиросяну, а эта информация имеется в открытых источниках.
По данным СК
РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Суд арестовал 100-метровую квартиру дочери кадровика в элитном жилом комплексе на западе Москвы
стоимостью порядка 50 миллионов рублей.
Также был отправлен в московское СИЗО Мартиросян, наложен арест на имущество бизнесмена и его родственников.