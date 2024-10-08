https://ria.ru/20241008/kuznetsov-1977003940.html

Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января

Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января - РИА Новости, 08.10.2024

Суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до января

Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:53

2024-10-08T15:53

2024-10-08T15:55

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 января 2025 года", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.Заседание началось на полчаса позже и прошло в закрытом режиме. Адвокаты Кузнецова настаивали на дополнительном времени для изучения материалов, однако судья возразил, что арест Кузнецову продлевается в третий раз, в материалах указана та же информация, времени для ознакомления было достаточно, а адвокаты сами припозднились на 20 минут.На закрытии процесса настаивал следователь. Защита возражала и указывала, что в материалах имеется лишь контракт, заключённый между военным училищем и гостиницей, принадлежащей другому обвиняемому по делу Леве Мартиросяну, а эта информация имеется в открытых источниках.По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Суд арестовал 100-метровую квартиру дочери кадровика в элитном жилом комплексе на западе Москвы стоимостью порядка 50 миллионов рублей.Также был отправлен в московское СИЗО Мартиросян, наложен арест на имущество бизнесмена и его родственников.

https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html

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общество, россия, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)