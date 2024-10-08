https://ria.ru/20241008/kursk-1976872479.html

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские самолеты Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:05

2024-10-08T05:05

2024-10-08T10:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские самолеты Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Летчики нанесли точный удар авиационными ракетами по разведанным целям", — говорится в релизе. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ. Украинские подразделения рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241007/kurskaya-1976778447.html

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Работа Су-25 в приграничном районе Курской области Работа Су-25 в приграничном районе Курской области 2024-10-08T05:05 true PT0M47S

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россия, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, су-25