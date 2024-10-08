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Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Российские самолеты Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:05
2024-10-08T05:05
2024-10-08T10:39
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курская область
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вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские самолеты Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Летчики нанесли точный удар авиационными ракетами по разведанным целям", — говорится в релизе. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ. Украинские подразделения рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241007/kurskaya-1976778447.html
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Работа Су-25 в приграничном районе Курской области
Работа Су-25 в приграничном районе Курской области
2024-10-08T05:05
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россия, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-25 уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области