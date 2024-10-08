https://ria.ru/20241008/kursk-1976868614.html

Дипломат рассказала, как нападение на Курскую область навредило Украине

Дипломат рассказала, как нападение на Курскую область навредило Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Дипломат рассказала, как нападение на Курскую область навредило Украине

Нападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:07

2024-10-08T03:07

2024-10-08T03:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

юлия жданова

обсе

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, российская делегация на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) демонстрирует реальные свидетельства глубокой вовлеченности ряда государств Запада в нападение ВСУ на Курскую область - в эту "самоубийственную авантюру киевского режима". "А то, что она носит именно такой характер, оппоненты прекрасно осознают. Во-первых, вылазка на российскую территорию – территорию иностранного государства – подорвала продвигаемую киевско-западной "спайкой" на всех международных площадках псевдоаргументацию, согласно которой Украина – это "жертва", а Россия – "агрессор". Ведь сейчас весь мир может видеть истинное лицо ВСУ, которые мародерствуют, издеваются над мирными жителями и ведут себя в целом как звериная стая", - заявила Жданова. Во-вторых, военные планы ВСУ объективно терпят крах, отметила дипломат. "Российские войска высокоэффективно отражают попытку вторжения вражеских сил на российскую землю. Именно поэтому тема бесчинств ВСУ в Курской области представляется для западных контрагентов весьма неудобной – в официальной плоскости они ее стараются "заметать под ковер", - пояснила она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/svo-1976816810.html

https://ria.ru/20241007/kurskaya-1976778447.html

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курская область, россия, украина, юлия жданова, обсе