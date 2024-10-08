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На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату - РИА Новости, 08.10.2024
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Краснодарский край
 
15:53 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kuban-1977003806.html
На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату
На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату - РИА Новости, 08.10.2024
На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату
Водители скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:53
2024-10-08T15:53
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
социальные выплаты
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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Водители скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Приняли решение — с октября этого года водители скорой медицинской помощи будут получать региональную ежемесячную выплату к зарплате. Надбавку в 5 тысяч рублей получат более 1800 работников... Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами", - написал Кондратьев в Telegram-канале. По данным краевых властей, в регионе более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей. Службы скорой помощи работают во всех районах края. Круглосуточно на дежурстве находятся порядка 550 выездных бригад.
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общество, вениамин кондратьев, социальные выплаты
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Социальные выплаты

На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар
Автомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар
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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Водители скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Приняли решение — с октября этого года водители скорой медицинской помощи будут получать региональную ежемесячную выплату к зарплате. Надбавку в 5 тысяч рублей получат более 1800 работников... Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
По данным краевых властей, в регионе более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей. Службы скорой помощи работают во всех районах края. Круглосуточно на дежурстве находятся порядка 550 выездных бригад.
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