https://ria.ru/20241008/kuban-1977003806.html

На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату

На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату - РИА Новости, 08.10.2024

На Кубани водители скорой начнут получать региональную выплату

Водители скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:53

2024-10-08T15:53

2024-10-08T15:53

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

социальные выплаты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964877_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c33bb31ba5863838f48032619259292f.jpg

КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Водители скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Приняли решение — с октября этого года водители скорой медицинской помощи будут получать региональную ежемесячную выплату к зарплате. Надбавку в 5 тысяч рублей получат более 1800 работников... Водитель скорой — не менее ответственная работа. От его профессионализма зависит оперативность оказания медицинской помощи. Поэтому для нас важно их поддержать и сделать все, чтобы медучреждения края были полностью укомплектованы кадрами", - написал Кондратьев в Telegram-канале. По данным краевых властей, в регионе более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, за которыми закреплены свыше 700 санитарных автомобилей. Службы скорой помощи работают во всех районах края. Круглосуточно на дежурстве находятся порядка 550 выездных бригад.

https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, вениамин кондратьев, социальные выплаты