https://ria.ru/20241008/krym-1976892995.html
В Крыму отреагировали на сообщения о тайных переговорах по Украине
В Крыму отреагировали на сообщения о тайных переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
В Крыму отреагировали на сообщения о тайных переговорах по Украине
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провокацией сообщения западных СМИ о якобы ведущихся тайных переговорах по Украине. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:00
2024-10-08T10:00
2024-10-08T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провокацией сообщения западных СМИ о якобы ведущихся тайных переговорах по Украине. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории без их признания российской суверенной частью в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация, направленные на то, чтобы отвлечь от наступления российскую армию", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, мнение Киева относительно статуса новых российских регионов не может быть предметом обсуждения. "Сейчас может идти речь только о будущем того, что осталось от Украины и от ее населения", - подчеркнул Смирнов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
https://ria.ru/20240507/peregovory-1944471197.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, заур смирнов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Заур Смирнов, Владимир Путин
В Крыму отреагировали на сообщения о тайных переговорах по Украине
В Крыму назвали сообщения о тайных переговорах по Украине провокацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провокацией сообщения западных СМИ о якобы ведущихся тайных переговорах по Украине.
Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории без их признания российской суверенной частью в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
"Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация, направленные на то, чтобы отвлечь от наступления российскую армию", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, мнение Киева относительно статуса новых российских регионов не может быть предметом обсуждения.
"Сейчас может идти речь только о будущем того, что осталось от Украины и от ее населения", - подчеркнул Смирнов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.