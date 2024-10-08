https://ria.ru/20241008/krasnojarsk-1976971070.html

В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков

В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков - РИА Новости, 08.10.2024

В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков

Следователи завершили расследование дела в отношении девятерых несовершеннолетних о нападении на троих подростков на остановке в Красноярске на почве ненависти, РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:53

2024-10-08T13:53

2024-10-08T13:53

происшествия

россия

красноярск

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976969958_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_fc951fefa7a4bbb3baa39c147211d75d.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении девятерых несовершеннолетних о нападении на троих подростков на остановке в Красноярске на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, трое из которых граждане иностранных государств. Они обвиняются… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении. Следствие установило, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" обвиняемые встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета, причинив серьезные телесные повреждения. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения. Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального главка СК, подросткам грозит лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф – до 500 тысяч рублей. Иностранцы являются гражданами Азербайджана и Таджикистана, один из них также имеет гражданство РФ.

https://ria.ru/20241007/izbienie-1976758070.html

россия

красноярск

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, красноярск, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)