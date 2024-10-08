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В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков - РИА Новости, 08.10.2024
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13:53 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/krasnojarsk-1976971070.html
В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков
В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков - РИА Новости, 08.10.2024
В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков
Следователи завершили расследование дела в отношении девятерых несовершеннолетних о нападении на троих подростков на остановке в Красноярске на почве ненависти, РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:53
2024-10-08T13:53
происшествия
россия
красноярск
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении девятерых несовершеннолетних о нападении на троих подростков на остановке в Красноярске на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, трое из которых граждане иностранных государств. Они обвиняются… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении. Следствие установило, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" обвиняемые встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета, причинив серьезные телесные повреждения. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения. Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального главка СК, подросткам грозит лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф – до 500 тысяч рублей. Иностранцы являются гражданами Азербайджана и Таджикистана, один из них также имеет гражданство РФ.
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происшествия, россия, красноярск, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске завершили расследование дела о нападении на подростков

СК завершил расследование дела о нападении на троих подростков в Красноярске

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramНападение несовершеннолетних на троих подростков на остановке в Красноярске
Нападение несовершеннолетних на троих подростков на остановке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Нападение несовершеннолетних на троих подростков на остановке в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 8 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении девятерых несовершеннолетних о нападении на троих подростков на остановке в Красноярске на почве ненависти, сообщает региональный главк СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, трое из которых граждане иностранных государств. Они обвиняются… по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета" обвиняемые встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета, причинив серьезные телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения.
Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального главка СК, подросткам грозит лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф – до 500 тысяч рублей. Иностранцы являются гражданами Азербайджана и Таджикистана, один из них также имеет гражданство РФ.
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