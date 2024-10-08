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ЦАХАЛ заявила, что захватила боевой комплекс "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила, что захватила боевой комплекс "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 08.10.2024

ЦАХАЛ заявила, что захватила боевой комплекс "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль боевой комплекс шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:22

2024-10-08T14:22

2024-10-08T14:22

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль боевой комплекс шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Бригада "Голани" (элитная бригада ЦАХАЛ) взяла под оперативный контроль боевой комплекс "Хезболлы" в Марун-эль-Рас, который представлял прямую угрозу для жителей севера Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что боевой комплекс состоял из жилого дома, рядом с которым была оливковая роща, где располагалась пусковая установка, нацеленная на северные поселения в Израиле. Из дома войска ЦАХАЛ конфисковали оружие, камуфляжные сети, военные жилеты, противотанковые ракеты, а также пусковые установки, спрятанные на кухне. Также израильские военные обнаружили объекты инфраструктуры под землей, где, по данным из сообщения, укрывались бойцы "Хезболлах". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024