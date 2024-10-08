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Россия отметила последовательную позицию Китая по конфликту на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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12:12 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kitay-1976922933.html
Россия отметила последовательную позицию Китая по конфликту на Украине
Россия отметила последовательную позицию Китая по конфликту на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Россия отметила последовательную позицию Китая по конфликту на Украине
Россия отмечает сбалансированную и последовательную позицию Китая по конфликту на Украине, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:12
2024-10-08T12:12
в мире
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китай
украина
игорь моргулов
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Россия отмечает сбалансированную и последовательную позицию Китая по конфликту на Украине, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Отмечаем сбалансированную и последовательную позицию китайской стороны по украинскому кризису", - сказал Моргулов, выступая на приеме в посольстве по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он отметил, что инициативы по политико-дипломатическому урегулированию должны учитывать необходимость устранения первопричин конфликта. "В их числе - многолетнее расширение НАТО на Восток вопреки интересам безопасности России, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, политика киевского режима по истреблению всего русского, включая язык, культуру, православную церковь", - сказал он. Ранее Моргулов заявлял, что Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html
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в мире, россия, китай, украина, игорь моргулов, нато
В мире, Россия, Китай, Украина, Игорь Моргулов, НАТО
Россия отметила последовательную позицию Китая по конфликту на Украине

Моргулов: Россия отмечает сбалансированную позицию Китая по конфликту на Украине

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Россия отмечает сбалансированную и последовательную позицию Китая по конфликту на Украине, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Отмечаем сбалансированную и последовательную позицию китайской стороны по украинскому кризису", - сказал Моргулов, выступая на приеме в посольстве по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Он отметил, что инициативы по политико-дипломатическому урегулированию должны учитывать необходимость устранения первопричин конфликта.
"В их числе - многолетнее расширение НАТО на Восток вопреки интересам безопасности России, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, политика киевского режима по истреблению всего русского, включая язык, культуру, православную церковь", - сказал он.
Ранее Моргулов заявлял, что Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях.
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В миреРоссияКитайУкраинаИгорь МоргуловНАТО
 
 
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