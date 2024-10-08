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Любимова оценила перспективы дистрибуции российского киноконтента
Любимова оценила перспективы дистрибуции российского киноконтента - РИА Новости, 08.10.2024
Любимова оценила перспективы дистрибуции российского киноконтента
Министр культуры России Ольга Любимова отметила перспективу дистрибуции российского киноконтента в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:13
2024-10-08T20:13
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила перспективу дистрибуции российского киноконтента в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. "Перспективными с точки зрения дистрибуции киноконтента для нас являются страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. В среднем ежегодно российские экспортеры, принимающие участие в работе объединенных стендов "Роскино", реализуют права на более чем 50 национальных фильмов. К 2030 году этот показатель удвоится", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале. Она также подчеркнула, что есть большой потенциал и у совместного кинопроизводства. "На сегодняшний день заключено 12 соглашений с 17 странами. К 2030 году планируем добавить еще шесть новых направлений", - добавила министр. Любимова также напомнила, что с начала 2022 года Фонд кино начал работу по оснащению посольств России и Русских домов необходимым для системной демонстрации современных российских фильмов, сообщив, что до конца года будет открыто 12 кинотеатров. По её словам, до 2030 года планируется оснащение 75 кинотеатров. "И конечно, важный проект — учреждение Евразийской академии кинематографических искусств и проведение Открытой Евразийской кинопремии. Рассчитываем на ее поддержку в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных государств так называемого "глобального юга", - заключила она.
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
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технологии, россия, азия, ближний восток, ольга любимова, роскино, фонд кино, брикс
Технологии, Россия, Азия, Ближний Восток, Ольга Любимова, Роскино, Фонд кино, БРИКС
Любимова оценила перспективы дистрибуции российского киноконтента
Любимова отметила перспективу дистрибуции российского киноконтента в страны Азии