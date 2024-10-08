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Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей - РИА Новости, 08.10.2024
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05:56 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kim-1976874111.html
Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей
Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей - РИА Новости, 08.10.2024
Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею объединения двух стран и будет... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:56
2024-10-08T05:56
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сша
корейский полуостров
ким чен ын
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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею объединения двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимальных высот ради сохранения стратегического баланса сил в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "На самом деле, Южная Корея может жить безопасно, если они не будут нас провоцировать и показывать свою силу. Мы не стремимся к войне с Южной Кореей и не имеем желания столкновения с ними. Ранее у нас были мысли об "освобождении Юга" или "воссоединении силой", но с момента признания существования двух государств эти идеи больше не актуальны", - заявил Ким Чен Ын в своей речи во время визита в Университет национальной обороны имени Ким Чен Ына. Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что другая сторона продолжает "провоцировать" КНДР. Ким Чен Ын призвал внимательно следить за текущей обстановкой вокруг КНДР, так как США и их "марионетки в Южной Корее" стремятся усилить свои военные возможности, что несет риск нарушения баланса сил на Корейском полуострове. "Разрушение стратегического баланса сил означает войну… В нынешней ситуации, когда военный союз США и Южной Кореи, как сами марионетки утверждают, полностью превратился в ядерный альянс, наша ядерная оборонная готовность должна быть усилена до максимальных высот", - заявил лидер КНДР. Он добавил, что концепция строительства национальной обороны КНДР, основанная на необходимости постоянно сдерживать врага и контролировать ситуацию с помощью физической силы, "абсолютно безупречна и справедлива".
https://ria.ru/20240828/kndr-1968871395.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, корейский полуостров, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США, Корейский полуостров, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей

ЦТАК: Ким Чен Ын не считает актуальной идею объединения КНДР и РК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею объединения двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимальных высот ради сохранения стратегического баланса сил в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"На самом деле, Южная Корея может жить безопасно, если они не будут нас провоцировать и показывать свою силу. Мы не стремимся к войне с Южной Кореей и не имеем желания столкновения с ними. Ранее у нас были мысли об "освобождении Юга" или "воссоединении силой", но с момента признания существования двух государств эти идеи больше не актуальны", - заявил Ким Чен Ын в своей речи во время визита в Университет национальной обороны имени Ким Чен Ына.
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Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что другая сторона продолжает "провоцировать" КНДР. Ким Чен Ын призвал внимательно следить за текущей обстановкой вокруг КНДР, так как США и их "марионетки в Южной Корее" стремятся усилить свои военные возможности, что несет риск нарушения баланса сил на Корейском полуострове.
"Разрушение стратегического баланса сил означает войну… В нынешней ситуации, когда военный союз США и Южной Кореи, как сами марионетки утверждают, полностью превратился в ядерный альянс, наша ядерная оборонная готовность должна быть усилена до максимальных высот", - заявил лидер КНДР.
Он добавил, что концепция строительства национальной обороны КНДР, основанная на необходимости постоянно сдерживать врага и контролировать ситуацию с помощью физической силы, "абсолютно безупречна и справедлива".
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСШАКорейский полуостровКим Чен Ын
 
 
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