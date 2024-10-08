https://ria.ru/20241008/kim-1976874111.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей

Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей - РИА Новости, 08.10.2024

Ким Чен Ын заявил, что КНДР не стремится к войне с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею объединения двух стран и будет... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:56

2024-10-08T05:56

2024-10-08T05:56

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корейский полуостров

ким чен ын

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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не стремится к войне с Южной Кореей, но и не считает более актуальной идею объединения двух стран и будет усиливать ядерную оборонную готовность до максимальных высот ради сохранения стратегического баланса сил в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "На самом деле, Южная Корея может жить безопасно, если они не будут нас провоцировать и показывать свою силу. Мы не стремимся к войне с Южной Кореей и не имеем желания столкновения с ними. Ранее у нас были мысли об "освобождении Юга" или "воссоединении силой", но с момента признания существования двух государств эти идеи больше не актуальны", - заявил Ким Чен Ын в своей речи во время визита в Университет национальной обороны имени Ким Чен Ына. Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что другая сторона продолжает "провоцировать" КНДР. Ким Чен Ын призвал внимательно следить за текущей обстановкой вокруг КНДР, так как США и их "марионетки в Южной Корее" стремятся усилить свои военные возможности, что несет риск нарушения баланса сил на Корейском полуострове. "Разрушение стратегического баланса сил означает войну… В нынешней ситуации, когда военный союз США и Южной Кореи, как сами марионетки утверждают, полностью превратился в ядерный альянс, наша ядерная оборонная готовность должна быть усилена до максимальных высот", - заявил лидер КНДР. Он добавил, что концепция строительства национальной обороны КНДР, основанная на необходимости постоянно сдерживать врага и контролировать ситуацию с помощью физической силы, "абсолютно безупречна и справедлива".

https://ria.ru/20240828/kndr-1968871395.html

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html

кндр (северная корея)

южная корея

сша

корейский полуостров

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, корейский полуостров, ким чен ын