https://ria.ru/20241008/kim-1976866272.html

Отношения России и КНДР стали союзом на века, заявил Ким Чен Ын

Отношения России и КНДР стали союзом на века, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 08.10.2024

Отношения России и КНДР стали союзом на века, заявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения с "глубокими чувствами" вспомнил саммит с президентом РФ в июне и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:34

2024-10-08T01:34

2024-10-08T01:34

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения с "глубокими чувствами" вспомнил саммит с президентом РФ в июне и заявил, что отношения РФ и КНДР превратились в "непобедимый союз" и стратегическое партнерство "на века", передает радио "Голос Кореи". Лидер КНДР в послании упомянул саммит с Путиным в Пхеньяне 19 июня, подчеркнув, что до сих пор "с глубокими чувствами" вспоминает его. "Вместе с Вами мы объявили всему миру о создании всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, превратив наши традиционные корейско-российские отношения в непобедимый союз, основанный на принципах независимости и справедливости, стратегическое партнерство на века", - говорится в телеграмме. Отмечается также, что тот день укрепил "личное товарищеское отношение" между лидерами двух стран. Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241008/kim-1976866007.html

https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html

https://ria.ru/20240831/rysaki-1969662691.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)