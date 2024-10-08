https://ria.ru/20241008/kim-1976866007.html

Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем

Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем - РИА Новости, 08.10.2024

Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым близким товарищем", передает радио "Голос Кореи". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:28

2024-10-08T01:28

2024-10-08T01:29

в мире

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954529150_0:14:1000:577_1920x0_80_0_0_f85e9e5507f48682553619932db22159.jpg

СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым близким товарищем", передает радио "Голос Кореи". "Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности. Пхеньян всегда будет с Москвой. С наилучшими пожеланиями, мой самый дорогой товарищ", - говорится в поздравительной телеграмме. Ким Чен Ын отметил, что Путин на протяжении долгого времени "с великим усердием и мудрым руководством" несет тяжелую и "святую миссию" по обеспечению процветания России и улучшению благосостояния российского народа, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития РФ. Подчеркивается, что президент России добился выдающихся результатов в строительстве мощной России, за что пользуется "безграничным доверием и поддержкой народа". Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.

https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html

https://ria.ru/20240831/rysaki-1969662691.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын