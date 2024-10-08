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Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем
Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем - РИА Новости, 08.10.2024
Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым близким товарищем", передает радио "Голос Кореи". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T01:28
2024-10-08T01:28
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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым близким товарищем", передает радио "Голос Кореи". "Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности. Пхеньян всегда будет с Москвой. С наилучшими пожеланиями, мой самый дорогой товарищ", - говорится в поздравительной телеграмме. Ким Чен Ын отметил, что Путин на протяжении долгого времени "с великим усердием и мудрым руководством" несет тяжелую и "святую миссию" по обеспечению процветания России и улучшению благосостояния российского народа, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития РФ. Подчеркивается, что президент России добился выдающихся результатов в строительстве мощной России, за что пользуется "безграничным доверием и поддержкой народа". Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.
https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html
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в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем
"Голос Кореи": Ким Чен Ын пообещал поднять бокал за здоровье Путина
СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым близким товарищем", передает радио "Голос Кореи".
"Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне
, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности. Пхеньян всегда будет с Москвой. С наилучшими пожеланиями, мой самый дорогой товарищ", - говорится в поздравительной телеграмме.
Ким Чен Ын отметил, что Путин на протяжении долгого времени "с великим усердием и мудрым руководством" несет тяжелую и "святую миссию" по обеспечению процветания России и улучшению благосостояния российского народа, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития РФ.
Подчеркивается, что президент России добился выдающихся результатов в строительстве мощной России, за что пользуется "безграничным доверием и поддержкой народа".
Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.