https://ria.ru/20241008/kim-1976864199.html
Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 08.10.2024
Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил о намерении продолжить укреплять сотрудничество между РФ и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T00:39
2024-10-08T00:39
2024-10-08T01:50
россия
ким чен ын
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил о намерении продолжить укреплять сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)..Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять сотрудничество между Россией и Северной Кореей."Встречи и товарищеские узы между нами, которые будут и впредь продолжаться, будут вносить активный вклад в дальнейшее упрочение вечных фундаментов корейско-российской дружбы и отношений стратегического сотрудничества, которые встали на новые рельсы всестороннего развития, а также в защиту мира в регионе и в мире, международной справедливости", - заявил Ким Чен Ын.Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.
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россия, ким чен ын, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией
ЦТАК: Ким Чен Ын намерен продолжить укрепление сотрудничества с Россией
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил о намерении продолжить укреплять сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)..
Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять сотрудничество между Россией и Северной Кореей.
"Встречи и товарищеские узы между нами, которые будут и впредь продолжаться, будут вносить активный вклад в дальнейшее упрочение вечных фундаментов корейско-российской дружбы и отношений стратегического сотрудничества, которые встали на новые рельсы всестороннего развития, а также в защиту мира в регионе и в мире, международной справедливости", - заявил Ким Чен Ын.
Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.