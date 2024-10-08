https://ria.ru/20241008/khram-1976895037.html

Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм

Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм - РИА Новости, 08.10.2024

Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм

Епархия после отказа в посещении собора Рождества Христова в Челябинске женщине с детской коляской пояснила, что прямого запрета на въезд с коляской нет, но при РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:13

2024-10-08T10:13

2024-10-08T10:13

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Епархия после отказа в посещении собора Рождества Христова в Челябинске женщине с детской коляской пояснила, что прямого запрета на въезд с коляской нет, но при входе в храм, чтобы не помешать другим прихожанам молитве, лучше брать ребенка на руки. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местный житель сообщил о том, что собор Рождества Христова оказался недоступен для его семьи - в храм отказались пускать женщину с детской коляской, сказав, "что с коляской мы испачкаем пол". По данным Челябинской епархии, храм – это место, которое принято называть домом Божиим, святыней, где человек напрямую обращается к Творцу мира, в церквях не принято разговаривать, общаться по телефону, существуют определенные традиции по внешнему виду. Благоговейное отношение к дому Божьему должно быть и в средствах передвижения. "Нужно понимать, что храм – не магазин, музей или поликлиника. Это место особого присутствия Святого Духа и прогулки в нем на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом. Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом. Поэтому при входе в храм малыша лучше взять на руки", - говорится в сообщении Епархии. Если ребенок и проснется, "то получив Божье благословение после посещения храма, он снова сладко заснет", отмечается в сообщении. В епархии пояснили, что маломобильные граждане могут беспрепятственно посещать все храмы Русской православной церкви, а в тех храмах, где еще не установлены специальные пандусы, всегда есть люди, готовые помочь человеку. Пресс-служба напоминает, что двери нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске открыты для горожан каждый день с 08.00 до 20.00, а в воскресенье и праздничные дни с 07.00.

https://ria.ru/20240623/depressiya-1954847618.html

https://ria.ru/20240503/mitropolit-1943783419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинск, русская православная церковь, православие, россия