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Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм - РИА Новости, 08.10.2024
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Религия
 
10:13 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/khram-1976895037.html
Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм
Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм - РИА Новости, 08.10.2024
Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм
Епархия после отказа в посещении собора Рождества Христова в Челябинске женщине с детской коляской пояснила, что прямого запрета на въезд с коляской нет, но при РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:13
2024-10-08T10:13
религия
челябинск
русская православная церковь
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Епархия после отказа в посещении собора Рождества Христова в Челябинске женщине с детской коляской пояснила, что прямого запрета на въезд с коляской нет, но при входе в храм, чтобы не помешать другим прихожанам молитве, лучше брать ребенка на руки. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местный житель сообщил о том, что собор Рождества Христова оказался недоступен для его семьи - в храм отказались пускать женщину с детской коляской, сказав, "что с коляской мы испачкаем пол". По данным Челябинской епархии, храм – это место, которое принято называть домом Божиим, святыней, где человек напрямую обращается к Творцу мира, в церквях не принято разговаривать, общаться по телефону, существуют определенные традиции по внешнему виду. Благоговейное отношение к дому Божьему должно быть и в средствах передвижения. "Нужно понимать, что храм – не магазин, музей или поликлиника. Это место особого присутствия Святого Духа и прогулки в нем на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом. Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом. Поэтому при входе в храм малыша лучше взять на руки", - говорится в сообщении Епархии. Если ребенок и проснется, "то получив Божье благословение после посещения храма, он снова сладко заснет", отмечается в сообщении. В епархии пояснили, что маломобильные граждане могут беспрепятственно посещать все храмы Русской православной церкви, а в тех храмах, где еще не установлены специальные пандусы, всегда есть люди, готовые помочь человеку. Пресс-служба напоминает, что двери нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске открыты для горожан каждый день с 08.00 до 20.00, а в воскресенье и праздничные дни с 07.00.
https://ria.ru/20240623/depressiya-1954847618.html
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челябинск, русская православная церковь, православие, россия
Религия, Челябинск, Русская православная церковь, Православие, Россия
Челябинская епархия объяснила, почему женщину с коляской не пустили в храм

Челябинская епархия: прогулка в храме с коляской может помешать молитве прихожан

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Женщина с коляской. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Епархия после отказа в посещении собора Рождества Христова в Челябинске женщине с детской коляской пояснила, что прямого запрета на въезд с коляской нет, но при входе в храм, чтобы не помешать другим прихожанам молитве, лучше брать ребенка на руки.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местный житель сообщил о том, что собор Рождества Христова оказался недоступен для его семьи - в храм отказались пускать женщину с детской коляской, сказав, "что с коляской мы испачкаем пол".
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По данным Челябинской епархии, храм – это место, которое принято называть домом Божиим, святыней, где человек напрямую обращается к Творцу мира, в церквях не принято разговаривать, общаться по телефону, существуют определенные традиции по внешнему виду. Благоговейное отношение к дому Божьему должно быть и в средствах передвижения.
"Нужно понимать, что храм – не магазин, музей или поликлиника. Это место особого присутствия Святого Духа и прогулки в нем на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом. Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом. Поэтому при входе в храм малыша лучше взять на руки", - говорится в сообщении Епархии.
Если ребенок и проснется, "то получив Божье благословение после посещения храма, он снова сладко заснет", отмечается в сообщении.
В епархии пояснили, что маломобильные граждане могут беспрепятственно посещать все храмы Русской православной церкви, а в тех храмах, где еще не установлены специальные пандусы, всегда есть люди, готовые помочь человеку.
Пресс-служба напоминает, что двери нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске открыты для горожан каждый день с 08.00 до 20.00, а в воскресенье и праздничные дни с 07.00.
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