https://ria.ru/20241008/khimki-1976899682.html
Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках
Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках - РИА Новости, 08.10.2024
Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках
На лыжном стадионе "Снежинка" городского округа Химки провели спортивный праздник "Мой дом – моя крепость" для семей участников специальной военной операции,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:19
2024-10-08T10:19
2024-10-08T10:19
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
дмитрий губерниев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На лыжном стадионе "Снежинка" городского округа Химки провели спортивный праздник "Мой дом – моя крепость" для семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Жители приняли участие в разнообразных активностях. В их числе – обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое. Среди почетных гостей – спортивный комментатор и житель Химок Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам продолжать заниматься спортом и поддерживать друг друга во всех начинаниях. "Химки – территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!" – сказал Губерниев, его слова приводит пресс-служба. На мероприятии также выступили спортсмены футбольного и баскетбольного клубов "Химки". Они провели для жителей тематические мастер-классы. Кроме того, всех участников праздничной встречи угощали полевой кухней и горячим чаем. В Химках для семей участников СВО регулярно организовывают подобные мероприятия. Это разнообразные активности, тематические встречи, мастер-классы и многое другое. Ранее в округе провели православную гостиную для родственников российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Жители приняли участие в молебне, экскурсионной программе по исторической усадьбе в Середниково и трапезе. "По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках уделяют особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Им адресно оказывают психологическую и юридическую помощь. Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, школьников обеспечивают льготными условиями для посещения кружков и секции", – подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.
https://ria.ru/20241007/onkoskrining-1976769627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), дмитрий губерниев
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Дмитрий Губерниев
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На лыжном стадионе "Снежинка" городского округа Химки провели спортивный праздник "Мой дом – моя крепость" для семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жители приняли участие в разнообразных активностях. В их числе – обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое.
Среди почетных гостей – спортивный комментатор и житель Химок Дмитрий Губерниев
. Он пожелал ребятам продолжать заниматься спортом и поддерживать друг друга во всех начинаниях.
"Химки – территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!" – сказал Губерниев, его слова приводит пресс-служба.
На мероприятии также выступили спортсмены футбольного и баскетбольного клубов "Химки". Они провели для жителей тематические мастер-классы. Кроме того, всех участников праздничной встречи угощали полевой кухней и горячим чаем.
В Химках для семей участников СВО регулярно организовывают подобные мероприятия. Это разнообразные активности, тематические встречи, мастер-классы и многое другое.
Ранее в округе провели православную гостиную для родственников российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Жители приняли участие в молебне, экскурсионной программе по исторической усадьбе в Середниково и трапезе.
"По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина
в Химках уделяют особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Им адресно оказывают психологическую и юридическую помощь. Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, школьников обеспечивают льготными условиями для посещения кружков и секции", – подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.