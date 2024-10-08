https://ria.ru/20241008/khimki-1976899682.html

Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках

Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках - РИА Новости, 08.10.2024

Cпортивный фестиваль провели для семей участников СВО в Химках

На лыжном стадионе "Снежинка" городского округа Химки провели спортивный праздник "Мой дом – моя крепость" для семей участников специальной военной операции,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:19

2024-10-08T10:19

2024-10-08T10:19

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

дмитрий губерниев

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На лыжном стадионе "Снежинка" городского округа Химки провели спортивный праздник "Мой дом – моя крепость" для семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Жители приняли участие в разнообразных активностях. В их числе – обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое. Среди почетных гостей – спортивный комментатор и житель Химок Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам продолжать заниматься спортом и поддерживать друг друга во всех начинаниях. "Химки – территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!" – сказал Губерниев, его слова приводит пресс-служба. На мероприятии также выступили спортсмены футбольного и баскетбольного клубов "Химки". Они провели для жителей тематические мастер-классы. Кроме того, всех участников праздничной встречи угощали полевой кухней и горячим чаем. В Химках для семей участников СВО регулярно организовывают подобные мероприятия. Это разнообразные активности, тематические встречи, мастер-классы и многое другое. Ранее в округе провели православную гостиную для родственников российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Жители приняли участие в молебне, экскурсионной программе по исторической усадьбе в Середниково и трапезе. "По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках уделяют особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Им адресно оказывают психологическую и юридическую помощь. Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, школьников обеспечивают льготными условиями для посещения кружков и секции", – подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

https://ria.ru/20241007/onkoskrining-1976769627.html

https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), дмитрий губерниев