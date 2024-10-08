https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа

Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа - РИА Новости, 08.10.2024

Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:26

2024-10-08T23:26

2024-10-08T23:55

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.Во вторник телеканал CNN опубликовал выдержки из "Войны". В них, в частности, говорится о якобы имевших место личных контактах американского политика с Путиным. Среди прочего, Вудворд утверждает, что в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп отправил Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Штаб республиканца заявил, что ни одного из описанных в книге эпизодов не было в действительности, назвав автора по-настоящему умалишенным человеком."Это самый недавний яркий пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, соперника США, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель", — заявила Харрис в интервью радиоведущему Говарду Стерну, выдержки из которого приводит ее журналистский пул.Критикуя Трампа за то, что мнимые контакты с Путиным, Харрис назвала президента России "диктатором-убийцей".В Кремле ранее выражали сожаление, что Россия и личность ее президента являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.Некорректные высказывания о Путине допускал и сам глава Белого дома. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав его "убийцей". После начала спецоперации на Украине президент США прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.

https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html

https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

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сша, в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024