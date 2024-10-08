https://ria.ru/20241008/kharris-1976876952.html

Эксперты спрогнозировали курс Харрис в отношении России после избрания

Эксперты спрогнозировали курс Харрис в отношении России после избрания - РИА Новости, 08.10.2024

Эксперты спрогнозировали курс Харрис в отношении России после избрания

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах продолжит иррациональный антироссийский курс своей партии, считают опрошенные... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:15

2024-10-08T07:15

2024-10-08T07:15

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах продолжит иррациональный антироссийский курс своей партии, считают опрошенные РИА Новости эксперты; ее соперник Дональд Трамп, в свою очередь, обещает "поладить" с РФ. В ходе своей предвыборной кампании Харрис затрагивала проблемы внешней политики нечасто, сама она сконцентрировалась на внутренней повестке, зачитывая подготовленные речи с телесуфлера на митингах. У журналистов расспросить кандидата шансов выдавалось мало, а выпадавшие возможности не всегда оказывались реализованными. В 40-минутной программной речи на съезде демократов Харрис лишь одну минуту посвятила РФ и Украине, пообещав поддерживать Киев и НАТО. С подачи модераторов единственных дебатов с Трампом Харрис повторила партийную установку о "том, кого называют диктатором" в руководстве РФ, пригрозив оппоненту-республиканцу, что им "закусят на обед". Кандидат от демократов воспроизвела страшилку о том, что Россия угрожает Польше и остальной Европе. Поэтому ожидать перемен в отношениях с Москвой при ней не приходится, понимают это и в Кремле, не ждут корректировок эксперты. "В случае победы Харрис будет также воинственно настроена против России из-за Украины, как и Джо Байден", - сказал РИА Новости профессор права университета штата Иллинойс Фрэнсис Бойл. По его словам, Демократическая партия пользуется доктринами пятидесятилетней давности, "которые затрудняют рациональный подход к России". "Русофобия характерна для демократической партии", - сказал он. Демократы заранее пугают соотечественников якобы российским вмешательством в выборы, эти бездоказательные претензии отвергают в Москве, но в который раз звучат обвинения о продвижении одного из кандидатов, что в прошлом означало нежелание принимать поражение. Между тем подход Трампа ко внешней политике можно коротко сформулировать его же словами: "Мне нравятся те, кому нравлюсь я". Республиканец обещает ладить с Россией, критикует нынешнюю администрацию за отсутствие контактов с Кремлем, предупреждает сограждан о том, что победа Харрис может привести к конфликту с РФ и даже третьей мировой войне. Трамп ввел огромное количество санкций против РФ и любит хвастаться тем, что якобы остановил проект газопровода "Северный поток - 2". При этом президента РФ Владимира Путина республиканец называет "хорошим переговорщиком", с которым не сможет совладать его конкурентка. Политический комментатор Чарльз Ортел уверен в победе Трампа, которая даст начало мирным переговорам по Украине. "Камала Харрис будет презираема историками в свое время. Чудо, что она вообще притворяется, что у нее есть политическое будущее", - сказал он РИА Новости. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976869121.html

https://ria.ru/20241008/kharris-1976868521.html

https://ria.ru/20241007/zakharova-1976852393.html

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в мире, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024