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США следует избегать конфликта с Китаем, заявила Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
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03:31 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kharris-1976869395.html
США следует избегать конфликта с Китаем, заявила Харрис
США следует избегать конфликта с Китаем, заявила Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
США следует избегать конфликта с Китаем, заявила Харрис
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что США следует избегать конфликта с Китаем и поддерживать с КНР открытый канал... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:31
2024-10-08T03:31
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что США следует избегать конфликта с Китаем и поддерживать с КНР открытый канал связи по военной линии. "Прежде всего, мы должны выиграть конкуренцию за 21-й век с Китаем, мы должны быть способны конкурировать и побеждать. Нам не следует стремиться к конфликту", - заявила она в интервью телеканалу CBS News. По мнению вице-президента, Вашингтону следует поддерживать открытыми линии связи с Пекином, в особенности - по военной линии. При этом она отметила, что Штатам необходимо защищать интересы американского бизнеса, помочь Тайваню в возможности его самообороны.
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в мире, китай, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, тайвань
В мире, Китай, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Тайвань
США следует избегать конфликта с Китаем, заявила Харрис

Харрис: США следует поддерживать военную связь с Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что США следует избегать конфликта с Китаем и поддерживать с КНР открытый канал связи по военной линии.
"Прежде всего, мы должны выиграть конкуренцию за 21-й век с Китаем, мы должны быть способны конкурировать и побеждать. Нам не следует стремиться к конфликту", - заявила она в интервью телеканалу CBS News.
По мнению вице-президента, Вашингтону следует поддерживать открытыми линии связи с Пекином, в особенности - по военной линии.
При этом она отметила, что Штатам необходимо защищать интересы американского бизнеса, помочь Тайваню в возможности его самообороны.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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В миреКитайСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Тайвань
 
 
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