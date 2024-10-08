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В ХАМАС заявили, что движение восстанет "подобно фениксу" - РИА Новости, 08.10.2024
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04:22 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/khamas-1976870914.html
В ХАМАС заявили, что движение восстанет "подобно фениксу"
В ХАМАС заявили, что движение восстанет "подобно фениксу" - РИА Новости, 08.10.2024
В ХАМАС заявили, что движение восстанет "подобно фениксу"
Палестинское движение ХАМАС восстанет "подобно фениксу", несмотря на потери, понесенные за год войны с Израилем, и все еще принимает новых людей в свои ряды и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:22
2024-10-08T04:22
в мире
израиль
палестина
россия
халед машааль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС восстанет "подобно фениксу", несмотря на потери, понесенные за год войны с Израилем, и все еще принимает новых людей в свои ряды и производит оружие, заявил глава политбюро движения за рубежом Халед Машааль. "История Палестины состоит из циклов... Мы проходим через этапы, на которых мы теряем мучеников, а также теряем часть нашего военного потенциала, но затем палестинский дух снова восстанет подобно фениксу... Мы потеряли часть наших боеприпасов и оружия, но ХАМАС все еще набирает молодых мужчин и продолжает производить значительную часть своих боеприпасов и оружия", - заявил Машааль в интервью агентству Рейтер. Согласно агентству, он также отметил, что не видит перспектив мира, пока в Израиле у власти находится правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам Машааля, пока существует "оккупация" в регионе, он остается "бомбой замедленного действия". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/hamas-1976832775.html
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в мире, израиль, палестина, россия, халед машааль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Халед Машааль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что движение восстанет "подобно фениксу"

Глава политбюро ХАМАС Машааль: движение восстанет "подобно фениксу"

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЛидер ХАМАС Халед Машааль
Лидер ХАМАС Халед Машааль - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Лидер ХАМАС Халед Машааль . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС восстанет "подобно фениксу", несмотря на потери, понесенные за год войны с Израилем, и все еще принимает новых людей в свои ряды и производит оружие, заявил глава политбюро движения за рубежом Халед Машааль.
"История Палестины состоит из циклов... Мы проходим через этапы, на которых мы теряем мучеников, а также теряем часть нашего военного потенциала, но затем палестинский дух снова восстанет подобно фениксу... Мы потеряли часть наших боеприпасов и оружия, но ХАМАС все еще набирает молодых мужчин и продолжает производить значительную часть своих боеприпасов и оружия", - заявил Машааль в интервью агентству Рейтер.
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Согласно агентству, он также отметил, что не видит перспектив мира, пока в Израиле у власти находится правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам Машааля, пока существует "оккупация" в регионе, он остается "бомбой замедленного действия".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильПалестинаРоссияХалед МашаальХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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