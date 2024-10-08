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На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года - РИА Новости, 08.10.2024
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11:54 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929675.html
На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года
На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года - РИА Новости, 08.10.2024
На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года
В 2024 году на Северном Кавказе совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления, задержаны более 200 причастных лиц, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:54
2024-10-08T11:54
скфо
северный кавказ
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В 2024 году на Северном Кавказе совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления, задержаны более 200 причастных лиц, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК. "В 2024 году в СКФО совершено 6 терактов, предотвращено 23 террористических преступления... В СКФО задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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скфо, северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
СКФО, Северный Кавказ, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года

НАК: в 2024 году на Северном Кавказе предотвратили 23 теракта

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В 2024 году на Северном Кавказе совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления, задержаны более 200 причастных лиц, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК.
"В 2024 году в СКФО совершено 6 терактов, предотвращено 23 террористических преступления... В СКФО задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
 
СКФОСеверный КавказРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
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