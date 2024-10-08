https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929675.html

На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года

На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года - РИА Новости, 08.10.2024

На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года

В 2024 году на Северном Кавказе совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления, задержаны более 200 причастных лиц, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:54

2024-10-08T11:54

2024-10-08T11:54

скфо

северный кавказ

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В 2024 году на Северном Кавказе совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления, задержаны более 200 причастных лиц, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК. "В 2024 году в СКФО совершено 6 терактов, предотвращено 23 террористических преступления... В СКФО задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

скфо

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

скфо, северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность