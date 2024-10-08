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Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play - РИА Новости, 08.10.2024
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14:16 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html
Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play
Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play - РИА Новости, 08.10.2024
Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play
Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:16
2024-10-08T14:16
технологии
сша
google
лаборатория касперского
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. "По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании. При этом в App Store все приложения остались, передает корреспондент РИА Новости. По словам компании, решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов "Лаборатории Касперского". "Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили там. По мнению компании, Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами страны. Там добавили, что компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами. Отмечается, что все приложения, установленные из Google Play на устройства под Android, продолжат нормально работать. Все платные подписки и функции приложений остаются активными, а базы угроз продолжат обновляться, поскольку управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру компании. Однако обновить сами приложения или переустановить их непосредственно из Google Play не получится, заключили там. В июне власти США ввели ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975634261.html
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технологии, сша, google, лаборатория касперского
Технологии, США, Google, Лаборатория Касперского
Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play

"Лаборатория Касперского" сообщила об удалении ее приложений из Google Play

© Depositphotos.com / postmodernstudioGoogle Play
Google Play - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Depositphotos.com / postmodernstudio
Google Play . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания.
"По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании. При этом в App Store все приложения остались, передает корреспондент РИА Новости.
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По словам компании, решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов "Лаборатории Касперского". "Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили там.
По мнению компании, Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами страны. Там добавили, что компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.
Отмечается, что все приложения, установленные из Google Play на устройства под Android, продолжат нормально работать. Все платные подписки и функции приложений остаются активными, а базы угроз продолжат обновляться, поскольку управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру компании. Однако обновить сами приложения или переустановить их непосредственно из Google Play не получится, заключили там.
В июне власти США ввели ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
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