https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html

Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play

Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play - РИА Новости, 08.10.2024

Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play

Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:16

2024-10-08T14:16

2024-10-08T14:16

технологии

сша

google

лаборатория касперского

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. "По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании. При этом в App Store все приложения остались, передает корреспондент РИА Новости. По словам компании, решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов "Лаборатории Касперского". "Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили там. По мнению компании, Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами страны. Там добавили, что компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами. Отмечается, что все приложения, установленные из Google Play на устройства под Android, продолжат нормально работать. Все платные подписки и функции приложений остаются активными, а базы угроз продолжат обновляться, поскольку управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру компании. Однако обновить сами приложения или переустановить их непосредственно из Google Play не получится, заключили там. В июне власти США ввели ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975634261.html

https://ria.ru/20240929/kasperskiy-1975309365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, google, лаборатория касперского