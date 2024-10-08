https://ria.ru/20241008/kapibara-1976996136.html

У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому

У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому - РИА Новости, 08.10.2024

У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому

Белгородский зоопарк сообщил, что по результатам многократных анализов у заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:23

2024-10-08T15:23

2024-10-08T17:20

москва

московский зоопарк

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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Белгородский зоопарк сообщил, что по результатам многократных анализов у заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома. Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке в конце июня, его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В конце сентября зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затрудненное дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Позже для постановки диагноза и лечения животное перевели в Москву. "У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может. К сожалению, у грызунов рак - не такое уж редкое явление", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Как уточняют в зоосаде, химиотерапия в таких случаях обычно не проводится из-за высокого риска побочных эффектов. "Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас", - добавили в зоопарке.

https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html

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москва, московский зоопарк