Рейтинг@Mail.ru
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 08.10.2024 (обновлено: 17:20 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/kapibara-1976996136.html
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому - РИА Новости, 08.10.2024
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому
Белгородский зоопарк сообщил, что по результатам многократных анализов у заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:23
2024-10-08T17:20
москва
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976390867_0:338:960:878_1920x0_80_0_0_e259bbfe0826a66d91a7c21807aaf89d.jpg
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Белгородский зоопарк сообщил, что по результатам многократных анализов у заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома. Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке в конце июня, его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В конце сентября зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затрудненное дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Позже для постановки диагноза и лечения животное перевели в Москву. "У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может. К сожалению, у грызунов рак - не такое уж редкое явление", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Как уточняют в зоосаде, химиотерапия в таких случаях обычно не проводится из-за высокого риска побочных эффектов. "Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас", - добавили в зоопарке.
https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976390867_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_842d9a17b9adde4aef11b15fba7f1b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский зоопарк
Москва, Московский зоопарк
У заболевшей капибары из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому

У заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома

© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтактеКапибара по кличке Рудольф из Белгородского зоопарка
Капибара по кличке Рудольф из Белгородского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Белгородского зоопарк/ВКонтакте
Капибара по кличке Рудольф из Белгородского зоопарка
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Белгородский зоопарк сообщил, что по результатам многократных анализов у заболевшей капибары по кличке Рудольф диагностирована лимфома.
Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке в конце июня, его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В конце сентября зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затрудненное дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. Позже для постановки диагноза и лечения животное перевели в Москву.
"У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может. К сожалению, у грызунов рак - не такое уж редкое явление", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Как уточняют в зоосаде, химиотерапия в таких случаях обычно не проводится из-за высокого риска побочных эффектов.
"Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас", - добавили в зоопарке.
Малыш капибары, которого отправили в Белгород из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
6 июля, 13:09
 
МоскваМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала