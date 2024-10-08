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В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы
В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы - РИА Новости, 08.10.2024
В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы
Министр обороны Израиля Йоав Галант Израиля назвал ливанское движение "Хезболлах" группировкой без лидера, отметив, что преемник ранее ликвидированного Хасана... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:06
2024-10-08T16:06
2024-10-08T16:15
израиль
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хасан насрулла
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант Израиля назвал ливанское движение "Хезболлах" группировкой без лидера, отметив, что преемник ранее ликвидированного Хасана Насруллы, вероятнее всего, тоже погиб."Когда я смотрю на ситуацию, я вижу, что "Хезболлах" - это организация без лидера. Насрулла был ликвидирован, его преемник, по всей видимости, также был ликвидирован", - заявил Галант в расположении северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).По его словам, в "Хезболлах" сейчас некому принимать решения.Министр обороны также заявил о серьезному ущербе, причиненном военному потенциалу "Хезболлах" благодаря действиям израильской авиации и сухопутных сил."Сегодняшняя "Хезболлах" слабее того, с чего начинал ХАМАС", - отметил Галант.
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израиль, в мире, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас
Израиль, В мире, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
В Израиле заявили о вероятной ликвидации преемника Насруллы
Глава МО Израиля заявил о вероятной ликвидации преемника Насруллы