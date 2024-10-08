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Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 08.10.2024
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16:05 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/izrail-1977006211.html
Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана
Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 08.10.2024
Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что в текущей ситуации на Ближнем Востоке сложились исторические для Государства Израиль... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:05
2024-10-08T16:05
в мире
иран
израиль
сша
нафтали беннет
мария захарова
джо байден
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что в текущей ситуации на Ближнем Востоке сложились исторические для Государства Израиль обстоятельства, чтобы нанести удар по ядерным объектам Ирана. "Сейчас самое время нанести удар по ядерным объектам и режиму Ирана... Это не только последняя возможность не допустить превращения Ирана в ядерное государство, но также и возможность, которая выпадает раз в поколение, поскольку оборонительные инструменты Ирана в лице ХАМАС и "Хезболлах" временно и серьезно ослаблены", - написал политик в социальной сети X. По его словам, для Израиля настало совпадение четырех ключевых элементов, которые необходимы для осуществления удара по ядерным объектам Ирана. Первым из них политик считает "заявленное обязательство" со стороны США "никогда не позволить Ирану завладеть ядерным оружием и быть готовыми использовать все элементы своей национальной мощи для обеспечения этого результата". Вторым элементом Беннет называет "необходимость" нанесения удара, так как, по его мнению, "за последние два года Иран накопил высокообогащенный уран в количестве, достаточном для производства десяти ядерных боеголовок". Третьим элементом экс-премьер Израиля перечисляет саму "способность" еврейского государства нанести подобный удар, а четвертым то, что у Израиля сейчас есть "оправдание" для осуществление этой атаки. "Иран только что осуществил крупнейшую в истории военных действий атаку баллистическими ракетами, выпустив 200 баллистических ракет большой дальности по Израилю", - констатировал Беннет. "Подведем итог. У нас есть заявленное обязательство, необходимость, способность и оправдание. Лучшего времени для удара по ядерной программе и режиму Ирана не будет", - заключил экс-премьер. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html
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в мире, иран, израиль, сша, нафтали беннет, мария захарова, джо байден, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Нафтали Беннет, Мария Захарова, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Экс-премьер Израиля призвал ударить по ядерным объектам Ирана

Экс-премьер Израиля Беннет призвал нанести удар по ядерным объектам Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил уверенность, что в текущей ситуации на Ближнем Востоке сложились исторические для Государства Израиль обстоятельства, чтобы нанести удар по ядерным объектам Ирана.
"Сейчас самое время нанести удар по ядерным объектам и режиму Ирана... Это не только последняя возможность не допустить превращения Ирана в ядерное государство, но также и возможность, которая выпадает раз в поколение, поскольку оборонительные инструменты Ирана в лице ХАМАС и "Хезболлах" временно и серьезно ослаблены", - написал политик в социальной сети X.
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По его словам, для Израиля настало совпадение четырех ключевых элементов, которые необходимы для осуществления удара по ядерным объектам Ирана.
Первым из них политик считает "заявленное обязательство" со стороны США "никогда не позволить Ирану завладеть ядерным оружием и быть готовыми использовать все элементы своей национальной мощи для обеспечения этого результата".
Вторым элементом Беннет называет "необходимость" нанесения удара, так как, по его мнению, "за последние два года Иран накопил высокообогащенный уран в количестве, достаточном для производства десяти ядерных боеголовок".
Третьим элементом экс-премьер Израиля перечисляет саму "способность" еврейского государства нанести подобный удар, а четвертым то, что у Израиля сейчас есть "оправдание" для осуществление этой атаки.
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"Иран только что осуществил крупнейшую в истории военных действий атаку баллистическими ракетами, выпустив 200 баллистических ракет большой дальности по Израилю", - констатировал Беннет.
"Подведем итог. У нас есть заявленное обязательство, необходимость, способность и оправдание. Лучшего времени для удара по ядерной программе и режиму Ирана не будет", - заключил экс-премьер.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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В миреИранИзраильСШАНафтали БеннетМария ЗахароваДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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