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Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана
Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:59
2024-10-08T15:59
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БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Ливана, сообщается в заявлении управляющей компании Литани во вторник. "В рамках политики выжженной земли, которую проводит враждебный Израиль на юге Ливана, вражеские самолеты разбомбили главный водоканал от реки Литани, который идет в направлении ирригационного проекта Касимия в районе Арзи", — написано в заявлении. Согласно данным управляющей компании, пропускная способность водоканала составляет 260 тысяч кубических метров воды в сутки, что позволяет снабжать шесть тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения на всем южном побережье. "Это преступление, нарушающее международное гуманитарное право, привело к отсутствию возможности использовать воды Литани на юге Ливана, что указывает на определенные намерения врага в отношении ливанских водных ресурсов", — отмечается в коммюнике. В заявлении также отмечено, что властями предприняты меры с целью предотвратить затопление сельскохозяйственных земель и дорог. Также будут предприняты необходимые меры для восстановления подачи воды, добавляется в сообщении.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу на юге Ливана
БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Ливана, сообщается в заявлении управляющей компании Литани во вторник.
"В рамках политики выжженной земли, которую проводит враждебный Израиль на юге Ливана, вражеские самолеты разбомбили главный водоканал от реки Литани, который идет в направлении ирригационного проекта Касимия в районе Арзи", — написано в заявлении.
Согласно данным управляющей компании, пропускная способность водоканала составляет 260 тысяч кубических метров воды в сутки, что позволяет снабжать шесть тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения на всем южном побережье.
"Это преступление, нарушающее международное гуманитарное право, привело к отсутствию возможности использовать воды Литани на юге Ливана, что указывает на определенные намерения врага в отношении ливанских водных ресурсов", — отмечается в коммюнике.
В заявлении также отмечено, что властями предприняты меры с целью предотвратить затопление сельскохозяйственных земель и дорог. Также будут предприняты необходимые меры для восстановления подачи воды, добавляется в сообщении.