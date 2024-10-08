https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html

Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана

Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана - РИА Новости, 08.10.2024

Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:59

2024-10-08T15:59

2024-10-08T18:14

в мире

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg

БЕЙРУТ, 8 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Ливана, сообщается в заявлении управляющей компании Литани во вторник. "В рамках политики выжженной земли, которую проводит враждебный Израиль на юге Ливана, вражеские самолеты разбомбили главный водоканал от реки Литани, который идет в направлении ирригационного проекта Касимия в районе Арзи", — написано в заявлении. Согласно данным управляющей компании, пропускная способность водоканала составляет 260 тысяч кубических метров воды в сутки, что позволяет снабжать шесть тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения на всем южном побережье. "Это преступление, нарушающее международное гуманитарное право, привело к отсутствию возможности использовать воды Литани на юге Ливана, что указывает на определенные намерения врага в отношении ливанских водных ресурсов", — отмечается в коммюнике. В заявлении также отмечено, что властями предприняты меры с целью предотвратить затопление сельскохозяйственных земель и дорог. Также будут предприняты необходимые меры для восстановления подачи воды, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024