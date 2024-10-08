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В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
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13:45 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/izrail-1976968652.html
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана
По меньшей мере один человек пострадал при массированном ракетном обстреле израильского северного города Хайфа со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:45
2024-10-08T13:45
в мире
хайфа
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал при массированном ракетном обстреле израильского северного города Хайфа со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи Израиля (MDA). "Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь 70-летней женщине, находящейся в полном сознании в состоянии от легкой или средней степени тяжести с осколочным ранением руки. Команды MDA направляются в другие места, откуда поступали сообщения (о падениях ракет или осколков - ред.)", - говорится в сообщении. Ранее во вторник ливанское шиитское движение "Хезболлах" осуществило два массированных залпа по окрестностям города Хайфа. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности были зафиксированы пуски около 120 ракет и снарядов. Военные также сообщили о падениях неназванного числа ракет и снарядов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
хайфа
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в мире, хайфа, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Хайфа, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана

MDA: при обстреле Хайфы со стороны Ливана получила ранение пожилая женщина

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал при массированном ракетном обстреле израильского северного города Хайфа со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь 70-летней женщине, находящейся в полном сознании в состоянии от легкой или средней степени тяжести с осколочным ранением руки. Команды MDA направляются в другие места, откуда поступали сообщения (о падениях ракет или осколков - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник ливанское шиитское движение "Хезболлах" осуществило два массированных залпа по окрестностям города Хайфа. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности были зафиксированы пуски около 120 ракет и снарядов. Военные также сообщили о падениях неназванного числа ракет и снарядов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреХайфаЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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