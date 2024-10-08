https://ria.ru/20241008/izrail-1976968652.html
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана - РИА Новости, 08.10.2024
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана
По меньшей мере один человек пострадал при массированном ракетном обстреле израильского северного города Хайфа со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:45
2024-10-08T13:45
2024-10-08T13:45
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал при массированном ракетном обстреле израильского северного города Хайфа со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи Израиля (MDA). "Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь 70-летней женщине, находящейся в полном сознании в состоянии от легкой или средней степени тяжести с осколочным ранением руки. Команды MDA направляются в другие места, откуда поступали сообщения (о падениях ракет или осколков - ред.)", - говорится в сообщении. Ранее во вторник ливанское шиитское движение "Хезболлах" осуществило два массированных залпа по окрестностям города Хайфа. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности были зафиксированы пуски около 120 ракет и снарядов. Военные также сообщили о падениях неназванного числа ракет и снарядов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Хайфа, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Израиле заявили об одном пострадавшем при обстреле со стороны Ливана
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