Израиль не станет атаковать ядерные объекты Ирана, пишет NYT
NYT: Израиль не будет атаковать ядерные объекты Ирана в качестве ответного удара
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль, вероятно, не станет атаковать ядерные объекты Ирана в качестве ответного удара, взамен сосредоточившись на военных объектах, сообщает газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных израильских чиновников.
"Вероятно, первый удар Израиля по Ирану в ответ на ракетный обстрел во вторник сосредоточится на военных базах и, возможно, на разведывательных и командных центрах... По крайней мере в начале Израиль, скорее всего, не сделает целью наиболее значимые ядерные объекты (Ирана - ред.)", - пишет газета.
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Как отмечает издание, ядерные объекты в качестве целей, по всей видимости, было решено сохранить на потом, на тот случай, если Иран пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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