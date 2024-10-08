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Руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем - РИА Новости, 08.10.2024
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Наука
 
11:24 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/iter-1976909712.html
Руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем
Руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем - РИА Новости, 08.10.2024
Руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем
Руководство международного проекта по созданию исследовательского термоядерного реактора ИТЭР расширяет участие России в нем, заявил генеральный директор... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:24
2024-10-08T11:24
россия
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
итэр
наука
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Руководство международного проекта по созданию исследовательского термоядерного реактора ИТЭР расширяет участие России в нем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы очень благодарны руководству ИТЭР, которое демонстрирует не просто справедливую, честную позицию, а заинтересованно привлекает и расширяет участие России в этом проекте", - сказал Лихачев журналистам по итогам встречи с генеральным директором проекта ИТЭР Пьетро Барабаски, прошедшей во вторник в штаб-квартире "Росатома" в Москве.По словам Лихачева, сейчас речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора ИТЭР, производимых с участием России.Международный проект термоядерного реактора ИТЭР не будет менять нынешнюю политику сотрудничества с Россией, ее никто не может и не планирует исключать из проекта, заявил Барабаски накануне на пресс-конференции в рамках своего рабочего визита в РФ.ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности.Как неоднократно отмечалось ранее, несмотря на санкции Запада Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Ученые и предприятия госкорпорации "Росатом" принимают самое непосредственное участие в этой работе.Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах России. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
https://ria.ru/20240613/putin-1952712811.html
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россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр
Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ИТЭР, Наука
Руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем

Лихачев: руководство проекта по созданию ИТЭР расширяет участие России в нем

© Российское агентство ИТЭРРоссийская катушка полоидального поля PF1
Российская катушка полоидального поля PF1 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Российское агентство ИТЭР
Российская катушка полоидального поля PF1. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Руководство международного проекта по созданию исследовательского термоядерного реактора ИТЭР расширяет участие России в нем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы очень благодарны руководству ИТЭР, которое демонстрирует не просто справедливую, честную позицию, а заинтересованно привлекает и расширяет участие России в этом проекте", - сказал Лихачев журналистам по итогам встречи с генеральным директором проекта ИТЭР Пьетро Барабаски, прошедшей во вторник в штаб-квартире "Росатома" в Москве.
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По словам Лихачева, сейчас речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора ИТЭР, производимых с участием России.
Международный проект термоядерного реактора ИТЭР не будет менять нынешнюю политику сотрудничества с Россией, ее никто не может и не планирует исключать из проекта, заявил Барабаски накануне на пресс-конференции в рамках своего рабочего визита в РФ.
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности.
Как неоднократно отмечалось ранее, несмотря на санкции Запада Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Ученые и предприятия госкорпорации "Росатом" принимают самое непосредственное участие в этой работе.
Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах России. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
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