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Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.10.2024
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19:35 08.10.2024 (обновлено: 20:09 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html
Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху
Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.10.2024
Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху
Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:35
2024-10-08T20:09
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы", — сказал глава правительства.В результате нескольких авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы" и ее генсек Хасан Насрулла. В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.Во вторник, 8 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант, заявил, что "Хезболла" стала группировкой без лидера.Несмотря на потери, бойцы движения ведут бои и не прекращают ракетных обстрелов израильской территории.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения в свои дома 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал северного соседа со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху
Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль ликвидировал двух преемников генсека "Хезболлы" Насруллы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы", — сказал глава правительства.
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Израильские бомбардировки парализовали ирригационную систему на юге Ливана
Вчера, 19:10
В результате нескольких авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы" и ее генсек Хасан Насрулла. В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.
Во вторник, 8 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант, заявил, что "Хезболла" стала группировкой без лидера.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из глав "Хезболлы" по разработке ракет
3 октября, 22:54
Несмотря на потери, бойцы движения ведут бои и не прекращают ракетных обстрелов израильской территории.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения в свои дома 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал северного соседа со времен второй ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хасан НасруллаБиньямин Нетаньяху
 
 
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