https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html

Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху

Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.10.2024

Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху

Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:35

2024-10-08T19:35

2024-10-08T20:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хасан насрулла

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы", — сказал глава правительства.В результате нескольких авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы" и ее генсек Хасан Насрулла. В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.Во вторник, 8 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант, заявил, что "Хезболла" стала группировкой без лидера.Несмотря на потери, бойцы движения ведут бои и не прекращают ракетных обстрелов израильской территории.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения в свои дома 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал северного соседа со времен второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, биньямин нетаньяху