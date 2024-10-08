Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль ликвидировал двух преемников генсека "Хезболлы" Насруллы
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Израильские военные после ликвидации генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы убили также его преемников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы нанесли ущерб возможностям "Хезболлы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы", — сказал глава правительства.
В результате нескольких авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлы" и ее генсек Хасан Насрулла. В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.
Во вторник, 8 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант, заявил, что "Хезболла" стала группировкой без лидера.
Несмотря на потери, бойцы движения ведут бои и не прекращают ракетных обстрелов израильской территории.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения в свои дома 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал северного соседа со времен второй ливанской войны 2006 года.