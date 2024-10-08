https://ria.ru/20241008/ionafan-1976900700.html

Митрополит УПЦ рассказал, как украинские силовики подделывали улики

Митрополит УПЦ рассказал, как украинские силовики подделывали улики - РИА Новости, 08.10.2024

Митрополит УПЦ рассказал, как украинские силовики подделывали улики

Украинские силовики в ходе обыска у митрополита УПЦ Ионафана подбросили ему политические листовки, а суд проигнорировал доводы защиты и путаницу в показаниях... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинские силовики в ходе обыска у митрополита УПЦ Ионафана подбросили ему политические листовки, а суд проигнорировал доводы защиты и путаницу в показаниях свидетелей обвинения, следует из интервью митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), опубликованного на сайте РПЦ. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Впоследствии по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ионафан был обменян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что участниками украинско-российского обмена были митрополит Ионафан и арестованный Минском украинский диверсант, пытавшийся взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет. В интервью митрополит Ионафан отметил, что украинские власти вынесли ему приговор из-за его критики украинских раскольников из ПЦУ, у которых нет епископских хиротоний (фактически это значит, что они просто "ряженые", так как не имеют права совершать церковные таинства, проводить богослужения, рукополагать новых священников и так далее), а такая критика на Украине сейчас является уголовным преступлением (статья 161). Однако на этом дело не закончилось - силовики провели у митрополита обыски, в ходе которых, уверен митрополит, подбросили ему провокационные политические листовки. "Подбросили грубо, не слишком стараясь замести следы. Я никогда не распечатывал и не распространял политических прокламаций. … (Украинские силовики подбросили политические листовки – ред.), чтобы подстраховаться. Обвинение по статье 161 имеет слабый и явно политический характер, оно может быть оспорено в судах. А листовки радикального политического содержания – это тяжкое государственное преступление, ты становишься "врагом Украины". Судьи боятся выносить оправдательный приговор по таким статьям", - сказал иерарх. Он напомнил, что 11 октября 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины внезапно провели обыски по месту его жительства и в здании управления Тульчинской епархии. "Обязательная видеозапись обыска велась не полностью: где надо, камеру включали, а где не надо – не включали. В епархиальном управлении "нашли" несколько радикальных политических листовок – с призывами к свержению власти, разделу страны и другими провокационными лозунгами. Как и где эти листовки "нашли" – видеозапись отсутствует. Полицейский, который их "нашёл", на суде заявил, что "не помнит", где и как их нашёл. Понятые на суде тоже путались, боялись и противоречили друг другу. Они не видели, где и как были найдены улики. Свидетели защиты, мои клирики, подтверждали, что не видели этих листовок ранее и уверены, что их не было в моём кабинете", - рассказал митрополит Ионафан. Также, по его словам, на его компьютере украинские силовики якобы "нашли" файлы листовок, "но компьютер у меня был изъят: следователи с ним почти год делали, что хотели, даже даты создания "найденных" файлов – позднее, чем дата изъятия компьютера". "По версии следствия, я один скачал эти радикальные листовки из интернета, распечатал на своём принтере – нарочно в нескольких экземплярах, чтобы "утяжелить" себе статью. А потом прокрался в епархиальное управление и спрятал их не у себя в кабинете, а в канцелярии – в платяном шкафу, за чьими-то сапогами. Во время суда мои адвокаты провели экспертизу. И доказали, что листовки отпечатаны не на принтере, а на типографском станке: краска и способ её нанесения отличаются. То есть, чтобы совершить преступление, мне нужно было иметь дома ротационную машину! Но судья проигнорировал все эти аргументы", - рассказал иерарх. Он добавил, что "все четверо судей городка Тульчин отказались рассматривать дело и взяли самоотвод". "Думаю, они видели, что дело сфабриковано. Меня судили в областном центре, в Виннице. Пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мы подали апелляцию. Пока она рассматривалась, я был под домашним арестом", - заключил митрополит УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240625/ionafan-1955363952.html

https://ria.ru/20240625/ionafan-1955445777.html

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украина, россия, александр лукашенко, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат