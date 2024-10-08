На Кубани пройдет бесплатный бизнес-интенсив для женщин "Мама на селе"
На Кубани пройдет бесплатный бизнес-интенсив для женщин "Мама на селе"
© iStock.com / alekseisazonovКраснодар
© iStock.com / alekseisazonov
Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Бесплатный обучающий проект "Мама на селе", помогающий женщинам из сельских территорий региона познакомиться с основами предпринимательской деятельности, пройдет в Краснодарском крае с 21 по 25 октября, сообщили в администрации региона.
"В Краснодарском крае стартовал прием заявок на проект "Мама на селе". Бесплатное обучение будет включать погружение в деловую среду, основы предпринимательской деятельности, а также тренинги, практикумы и мастер-классы. Заключительным этапом станет конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант от партнера программы в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие ее бизнес-модели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обучающий интенсив для жительниц сельских территорий пройдет в Сочи с 21 по 25 октября. В проекте могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске: самозанятые, индивидуальные предпринимательницы или владелицы юрлиц.
Проект "Мама на селе" реализует центр "Мой бизнес" Краснодарского края при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.