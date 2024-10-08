https://ria.ru/20241008/intensiv-1977073871.html

На Кубани пройдет бесплатный бизнес-интенсив для женщин "Мама на селе"

На Кубани пройдет бесплатный бизнес-интенсив для женщин "Мама на селе" - РИА Новости, 08.10.2024

На Кубани пройдет бесплатный бизнес-интенсив для женщин "Мама на селе"

Бесплатный обучающий проект "Мама на селе", помогающий женщинам из сельских территорий региона познакомиться с основами предпринимательской деятельности,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:52

2024-10-08T23:52

2024-10-08T23:53

краснодарский край

краснодарский край

сочи

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КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Бесплатный обучающий проект "Мама на селе", помогающий женщинам из сельских территорий региона познакомиться с основами предпринимательской деятельности, пройдет в Краснодарском крае с 21 по 25 октября, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае стартовал прием заявок на проект "Мама на селе". Бесплатное обучение будет включать погружение в деловую среду, основы предпринимательской деятельности, а также тренинги, практикумы и мастер-классы. Заключительным этапом станет конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант от партнера программы в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие ее бизнес-модели", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучающий интенсив для жительниц сельских территорий пройдет в Сочи с 21 по 25 октября. В проекте могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске: самозанятые, индивидуальные предпринимательницы или владелицы юрлиц. Проект "Мама на селе" реализует центр "Мой бизнес" Краснодарского края при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавляют власти.

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

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краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи