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Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов - РИА Новости, 08.10.2024
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02:09 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов - РИА Новости, 08.10.2024
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов
Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении блогера Евгения Понасенкова* в реестр иноагентов, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:09
2024-10-08T02:09
евгений понасенков
московский городской суд
иноагенты
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении блогера Евгения Понасенкова* в реестр иноагентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В иске Понасенков просил признать незаконной проверку Минюста и обязать ведомство "провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра иностранных агентов". "В обоснование доводов указал, что не получал копию оспариваемого распоряжения, а в акте проверки не указаны обстоятельства и основания для отказа в исключении из реестра иностранных агентов. Также считает, что акт проверки составлен неверно, поскольку в нем не указаны сведения о результатах проверки, нет ссылок на нормы права", - отмечается в документе. Минюст же, в свою очередь, настаивал, что в ходе проверки были "выявлены факты иностранного влияния", из-за чего блогеру и было отказано в исключении из реестра иностранных агентов. Мосгорсуд согласился с доводами министерства, отклонил апелляционную жалобу Понасенкова и решение вступило в законную силу. Это разбирательство стало второй попыткой Понасенкова добиться исключения из реестра иноагентов. Ранее его иск, оспаривающий решение Минюста, отклонил Замоскворецкий суд столицы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
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евгений понасенков, московский городской суд, иноагенты
Евгений Понасенков, Московский городской суд, иноагенты
Мосгорсуд оставил Понасенкова* в списке иноагентов

Мосгорсуд отклонил жалобу Понасенкова на проверку Минюста

© Фото : @evgenii_ponasenkovЕвгений Понасенков*
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : @evgenii_ponasenkov
Евгений Понасенков*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении блогера Евгения Понасенкова* в реестр иноагентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В иске Понасенков просил признать незаконной проверку Минюста и обязать ведомство "провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра иностранных агентов".
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"В обоснование доводов указал, что не получал копию оспариваемого распоряжения, а в акте проверки не указаны обстоятельства и основания для отказа в исключении из реестра иностранных агентов. Также считает, что акт проверки составлен неверно, поскольку в нем не указаны сведения о результатах проверки, нет ссылок на нормы права", - отмечается в документе.
Минюст же, в свою очередь, настаивал, что в ходе проверки были "выявлены факты иностранного влияния", из-за чего блогеру и было отказано в исключении из реестра иностранных агентов.
Мосгорсуд согласился с доводами министерства, отклонил апелляционную жалобу Понасенкова и решение вступило в законную силу.
Это разбирательство стало второй попыткой Понасенкова добиться исключения из реестра иноагентов. Ранее его иск, оспаривающий решение Минюста, отклонил Замоскворецкий суд столицы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Евгений ПонасенковМосковский городской судиноагенты
 
 
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