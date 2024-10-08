https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976876380.html
Экс-президент Индонезии обеспокоена неоколониализмом в мире
Экс-президент Индонезии обеспокоена неоколониализмом в мире - РИА Новости, 08.10.2024
Экс-президент Индонезии обеспокоена неоколониализмом в мире
Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:02
2024-10-08T07:02
2024-10-08T07:02
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индонезия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами неоколониализма. "Сегодня мир многополярен, но все еще характеризуется геополитическими битвами через борьбу за природные ресурсы и доступ к рынкам, битвами за экономическое, финансовое, технологическое, военное превосходство, а также торговыми войнами", - отметила экс-президент. По ее словам, сегодня особенно актуальным остается видение геополитики первого президента Индонезии Сукарно, который "боролся за новый мировой порядок через реформу Организации Объединенных Наций, которая была бы настроена на создание мира, свободного от различных форм колониализма". "Наблюдая за текущей ситуацией в мире, я очень обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами неоколониализма и геополитическими битвами за счет превосходства военной мощи и игнорирования культурного уклада", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html
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в мире, индонезия
Экс-президент Индонезии обеспокоена неоколониализмом в мире
Экс-президент Сукарнопутри: мир по-прежнему сталкивается с неоколониализмом
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами неоколониализма.
"Сегодня мир многополярен, но все еще характеризуется геополитическими битвами через борьбу за природные ресурсы и доступ к рынкам, битвами за экономическое, финансовое, технологическое, военное превосходство, а также торговыми войнами", - отметила экс-президент.
По ее словам, сегодня особенно актуальным остается видение геополитики первого президента Индонезии Сукарно, который "боролся за новый мировой порядок через реформу Организации Объединенных Наций, которая была бы настроена на создание мира, свободного от различных форм колониализма".
"Наблюдая за текущей ситуацией в мире, я очень обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами неоколониализма и геополитическими битвами за счет превосходства военной мощи и игнорирования культурного уклада", - добавила собеседница агентства.